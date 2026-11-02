Kane: Mungesat u japin mundësi lojtarëve të tjerë të dëshmojnë veten
Kur disa futbollistë të rëndësishëm mungojnë, kjo u hap rrugë lojtarëve të tjerë që të marrin më shumë përgjegjësi dhe ta dëshmojnë veten, ka thënë sulmuesi i Bayern Munich, Harry Kane. Ai ka folur në prag të përballjes me Atletico Madrid në Champions League, që zhvillohet të martën, në orën 21:00, në Madrid. Skuadra bavareze…
Sport
Kur disa futbollistë të rëndësishëm mungojnë, kjo u hap rrugë lojtarëve të tjerë që të marrin më shumë përgjegjësi dhe ta dëshmojnë veten, ka thënë sulmuesi i Bayern Munich, Harry Kane.
Ai ka folur në prag të përballjes me Atletico Madrid në Champions League, që zhvillohet të martën, në orën 21:00, në Madrid.
Skuadra bavareze po përballet me disa mungesa të rëndësishme. Trajneri Vincent Kompany pritet të jetë jashtë për një periudhë, pasi u rrëzua gjatë stërvitjes dhe përfundoi në spital. Ai është liruar pas disa ditësh, por ende nuk dihet se kur do të rikthehet në punë.
Bayern nuk do të mundë të llogarisë as në Ismael Saibari dhe Serge Gnabry, të cilët janë lënduar në barazimin 2:2 kundër Borussia Dortmund. Saibari i është nënshtruar ndërhyrjes kirurgjikale. Ndërkohë, jashtë fushës vazhdojnë të jenë edhe Jamal Musiala dhe Luis Diaz.
Kane ka thënë se ngjarjet e javës së fundit, me gëzimin e fitimit të “Topit të Artë” dhe shqetësimet për trajnerin e bashkëlojtarët, e kanë afruar edhe më shumë skuadrën.
“Ka qenë një javë me emocione të ndryshme. Për mua personalisht pati një moment shumë të bukur, por edhe momente të vështira me trajnerin dhe lëndimet. Ishte një javë me shumë të papritura, por kjo na ka afruar edhe më shumë si skuadër”, ka thënë Kane në konferencën për media.
Sulmuesi anglez ka theksuar se Bayern duhet ta ruajë përqendrimin deri në pushimin e radhës për ndeshjet e kombëtareve, në fund të nëntorit, kur pritet të rikthehen edhe disa futbollistë të lënduar.
Kane ka komentuar edhe paraqitjen ndaj Dortmund, ku humbi një penallti dhe goditi shtyllën. Ajo ka qenë ndeshja e tij e parë pas fitimit të “Topit të Artë”.
“Tani duhet të luftojmë për çdo moment. Na mungojnë disa lojtarë të rëndësishëm dhe trajneri, por kjo u jep mundësi të tjerëve që ta dëshmojnë veten në këtë skuadër”, ka theksuar Kane.