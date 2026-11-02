Anjeza përfundon në nominim të përhershëm në BBVK5, merr më së paku vota nga publiku
Anjeza është banorja që ka shkuar në nominim të përhershëm. Mes saj, Zojës dhe Dionit mori më së paku vota për të shpëtuar. Banorja do të jetë në nominim për gjatë gjithë kohës sa do të qëndrojë në shtëpi. Ky nominim erdhi si pasojë e një vendimi të Arlindës, Nichit dhe Antonetës si banorët e…
ShowBiz
Anjeza është banorja që ka shkuar në nominim të përhershëm. Mes saj, Zojës dhe Dionit mori më së paku vota për të shpëtuar.
Banorja do të jetë në nominim për gjatë gjithë kohës sa do të qëndrojë në shtëpi.
Ky nominim erdhi si pasojë e një vendimi të Arlindës, Nichit dhe Antonetës si banorët e parë në lojë, që e kishin këtë avantazh.