​Angli: Ndryshime të mëdha në kompeticionin FA Cup

Federata e Futbollit në Angli (FA) ka miratuar disa ndryshime thelbësore në njërën prej garave më të vjetra në botë, të njohur si FA Cup.

Nga sezoni i ardhshëm nuk do të ketë ndeshje të kthimit në këtë kompeticionin nëse barazohet pas 90 minutash lojë, ka bërë të ditur kjo federatë të enjten. Shumë trajnerë kërkonin prej kohësh këtë masë për të reduktuar tendosjen dhe lodhjen e lojtarëve. FA e justifikoi marrëveshjen me Premier Ligën me kalendarin më të madh të garave të shoqatës evropiane të futbollit UEFA.

Deri më tani, vetëm ndeshjet e kupës nga raundi i pestë deri në raundin 16-të – janë luajtur me një sfidë me kohë shtesë dhe penallti në rast të barazimit. Më parë, nëse do të kishte një barazim, kërkohej zhvillimi i ndeshjes së dytë në të cilën skuadra vizitore gëzonte avantazhin e vendasit. Nëse ndeshja përfundonte në barazim pas 90 minutave, do të kishte kohë shtesë dhe, nëse ishte e nevojshme, edhe penalltitë.

Shoqata dhe liga elitare ranë dakord gjithashtu për masa të mëtejshme për të forcuar këtë garë. Në të ardhmen, të gjitha raundet do të zhvillohen në fundjavë. Nga turi i katërt e në vazhdim, nuk do të ketë më asnjë ndeshje në Premier Ligë në të njëjtën kohë. Finalja është caktuar për të shtunën para ndeshjes së fundit të ligës. Asnjë ndeshje e Premierligës nuk do të caktohet atë ditë apo mbrëmjen e mëparshme.

Marrëveshja fillimisht është caktuar për gjashtë vjet. Premier Liga gjithashtu dëshiron të vërë 38.6 milionë euro të tjera në dispozicion në sezon për futbollin amator nga sezoni 2025/26. Shuma do të ishte shtesë e 100 milionë eurove që liga po paguante për bamirësi.