Aksident në rrugën “Agim Ramadani” – Përplasen vetura dhe motoçikleta, lëndohet një person

Një person ka mbetur i lënduar si pasojë e një aksidenti trafiku që ka ndodhur sot në rrugën “Agim Ramadani” në Prishtinë. Rastin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për kryeqytetin, Enis Pllana. Sipas tij, në aksident janë përfshirë një veturë dhe një motoçikletë, ndërsa personi i lënduar ka pranuar tretman mjekësor. “Personi…

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19/08/2026 18:06

Një person ka mbetur i lënduar si pasojë e një aksidenti trafiku që ka ndodhur sot në rrugën “Agim Ramadani” në Prishtinë.

Rastin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për kryeqytetin, Enis Pllana.

Sipas tij, në aksident janë përfshirë një veturë dhe një motoçikletë, ndërsa personi i lënduar ka pranuar tretman mjekësor.

“Personi i lënduar ka pranuar tretman mjekësor. Me rastin po merret Trafiku i Kryeqytetit”, ka deklaruar Pllana. /Lajmi.net/

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