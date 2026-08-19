Aksident në rrugën “Agim Ramadani” – Përplasen vetura dhe motoçikleta, lëndohet një person
Një person ka mbetur i lënduar si pasojë e një aksidenti trafiku që ka ndodhur sot në rrugën “Agim Ramadani” në Prishtinë. Rastin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për kryeqytetin, Enis Pllana. Sipas tij, në aksident janë përfshirë një veturë dhe një motoçikletë, ndërsa personi i lënduar ka pranuar tretman mjekësor. “Personi…
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Një person ka mbetur i lënduar si pasojë e një aksidenti trafiku që ka ndodhur sot në rrugën “Agim Ramadani” në Prishtinë.
Rastin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për kryeqytetin, Enis Pllana.
Sipas tij, në aksident janë përfshirë një veturë dhe një motoçikletë, ndërsa personi i lënduar ka pranuar tretman mjekësor.
“Personi i lënduar ka pranuar tretman mjekësor. Me rastin po merret Trafiku i Kryeqytetit”, ka deklaruar Pllana. /Lajmi.net/