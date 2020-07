17 mënyra për t’i hequr njëherë e mirë aromat e këqija nga shtëpia juaj

Thjesht pastrimi i pluhurit dhe larja e dyshemesë dhe nuk do të ndihmojë ta bëni shtëpinë tuaj më të pastër dhe erë më të mirë.

Disa aroma të pakëndshme mund të mbërthehen në mobilje, pajisje shtëpiake, elektronikë dhe madje edhe në dyshekët tuaj.

Për fat të mirë, të gjitha këto janë shumë të lehta për tu pastruar duke përdorur thjesht materialet e zakonshme që pothuajse çdokush i ka në shtëpi!

Ne besojmë se pastrimi duhet të jetë efektiv, por argëtues. Kjo është arsyeja pse ne nuk mund të presim të ndajmë sekretet tona krijuese me ju. Sigurohuni që t’i shkruani ato!

Përdorni lëvozhgat e portokallit për të lëshuar një erë të këndshme në të gjithë kuzhinën tuaj.

Era e agrumeve mund të sigurojë një efekt të ngritjes së humorit dhe të zvogëlojë stresin, dhe është gjithashtu freskuesja e përsosur e ajrit për kuzhinën tuaj. Thani pak lëvozhgë portokalli gjatë natës dhe i vendosni mbi sobë ose afër një shkrepse të ndezur. Kjo menjëherë do të mbushë kuzhinën tuaj me një aromë të këndshme që do të zgjasë për një kohë të gjatë.

Heqni erërat në frigoriferin tuaj duke përdorur sode buke.

Të gjitha llojet e aromave të ushqimit mund të grumbullohen në frigoriferin tuaj. Shumicën e kohës, freskuesit e frigoriferit maskojnë erën në vend që t’ju shpëtojnë prej saj. Në këtë rast, soda e pjekjes funksionon në mënyrë më efektive pasi thith dhe neutralizon aromat kokëforta. Thjesht vendosni një kuti të hapur të sodës së bukës në frigoriferin tuaj, dhe ndryshojeni një herë në vit.

Përdorni limon ndërsa luftoni kundër aromave të këqija në mikrovalë.

Limonët janë thjesht ndihmës të domosdoshëm kur bëhet fjalë për pastrimin! Për të hequr erën nga mikrovala, derdhni një gjysmë gote ujë në një tas. Pritini një limon përgjysmë, shtrydhni lëngun në tas, dhe vendosni gjysmat gjithashtu. Mbajini në mikrovalë për rreth 5 minuta. Pas kësaj, mos e hapni derën akoma, por lëreni të qëndrojnë brenda për disa minuta të tjera. Pas kësaj, hiqeni tasin dhe pastroni mikrovalën.

Neutralizoni erën në mbeturinat tuaja me fruta agrume.

Merrni një limon ose një portokall dhe ndajeni përgjysmë, ndizni shkarkuesin dhe filloni të vendosni copat e agrumeve në të, një nga një. Pjesët e agrumeve do të ndihmojnë në pastrimin e përbërësve të mbetur dhe të japin një erë të këndshme. Nëse nuk keni agrume, por keni pjeshkë, mund t’i përdorni. Kjo do të ndihmojë në heqjen e çdo pjese të ushqimit që ka ngecur.

Bëni një spraj natyral në dhomë me vajra esencialë.

Freskuesit e ajrit nga dyqani mund të përmbajnë përbërës të rrezikshëm që janë të dëmshëm për njerëzit. Për ta bërë vetë në shtëpi, do t’ju duhet një shishe me spraj, ujë i distiluar, vaji esencial i preferuar dhe vaj lajthie. Në një shishe, përzieni 20-25 pika vaj esencial me gjysmë shishe të vajit të lajthisë. Shtoni ujë të distiluar dhe është gati. Lajthia do të ndihmojë përbërësit të kombinohen mirë dhe ta bëjnë aromën të zgjasë. Përdoreni në çdo dhomë ose në rrobat tuaja.

Krijoni një aromatizues natyral tualeti

Kjo super aromatizues mund të futet në tualetin tuaj për të vrarë bakteret dhe për të lëshuar një erë të freskët në të gjithë dhomën. Përzieni 4 lugë gjelle acid limoni, 1/2 filxhan sode larëse, 1/2 filxhan kripë Epsom, 1 lugë gjelle sapun, 1 lugë polikarbonat natriumi, dhe 15 pika nga çdo vaj esencial në një tas të madh.

Me një shishe llaku, formoni topat dhe lërini të thahen për 6 orë.

Përgatitni një zgjidhje me uthull për qilima me erë të keqe.

Nëse keni kafshë shtëpiake, mund të ndodhë që ndonjëherë ato të urinojnë në tapet, gjë që lë një erë të pakëndshme. Në një shishe spraj, përzieni 150 ml peroksid hidrogjeni, 1 lugë gjelle uthull dhe 1 lugë gjelle sode buke. Spërkateni tapetin dhe lëreni të thahet, transmeton super shendeti. Pasi të thahet, do të vini re se një pluhur është shfaqur në zonën ku keni spërkatur. Hiqeni atë me një fshesë me korrent dhe shijoni freskinë.

Deodorizoni dyshekët tuaj duke përdorur sode buke.

Për t’i bërë dyshekët tuaj të vijnë erë të freskët, duhet të spërkatni pak sodë buke në krye të tyre. Më pas, lini gjithçka për rreth 30 minuta. Atëherë thjesht zbrazeni duke përdorur shtojcën e tapicerisë në vakumin tuaj. Nëse dëshironi të shtoni një aromë në dyshekët tuaj, para se të spërkatni sodën e bukës, mund ta përzieni me një vaj esencial që ju pëlqen.

Bëni një furçë tualeti vetë-dezinfektuese.

Ndonjëherë është e vështirë për tu zbuluar, por furçat e tualetit gjithashtu mund të mbushin një banjë me erë të pakëndshme. Problemi mund të zgjidhet lehtë nëse shtoni sapun të lëngshëm në mbajtësen e saj. Sapuni do të vrasë bakteret pasi të keni përdorur furçën siç është menduar dhe mund të parandalojë përhapjen e mëtejshme të aromave.

Luftoni erën e ndenjur në dollapin tuaj me fletë tharëse.

Edhe fletët e tharjes mund të jenë të dobishme, pasi ato ndoshta kanë ruajtur mjaft aromë të këndshme. Vendosini ato në raftet tuaja ose thjesht vendosini në xhepat e xhaketave tuaja. Mund t’i vendosni gjithashtu midis rrobave tuaja që do të vishni sezonin e ardhshëm (si rrobat tuaja të dimrit). Kur t’i tërhiqni herën tjetër, do të shijoni erën e këndshme.

Potpourri bimor mund të përdoret për të njëjtin qëllim.

Nëse jeni të dhënë pas aromave natyrale, atëherë mund të bëheni pak më kreativ dhe të përdorni barishtet tuaja të preferuara. Për shembull, bëni thasë të vegjël prej pëlhure të mbushura me barishte si livando, rozmarinë, dru i jugut, shtizë si dhe dru kedri. Vendosini ato në raftet tuaja dhe ndryshojini ato çdo muaj.

Shndërroni rrotullat e letrës higjienike në aromatizues ajri.

Vajrat thelbësorë vijnë gjithmonë në ndihmë kur duhet të sjellim një aromë të këndshëm në një dhomë. Sa herë që rezervoni në letër higjienike, mund të shtoni disa pika të çdo vaji që ju pëlqen brenda rrotullave. Thjesht vendosni letrën ku zakonisht e mbani dhe shijoni aromën e këndshme që do të mbushë dhomën tuaj!

Hiqni erën e kutisë së mbeturinave të maces tuaj me qymyr të aktivizuar.

Qymyr i aktivizuar është një gjë e shkëlqyeshme që mund të thithë shumë aroma të pakëndshme. Vendosni disa prej tyre në një tigan dhe vendoseni brenda ose afër kutisë. Nëse preferoni mund ta vendosni edhe një tas të vogël pranë kutisë. Së shpejti, do të vini re se erë është zhdukur!

Heqni qafe erën e peshkut të skuqur.

Disa lloje të peshkut vijnë erë kaq fort kur skuqen. Në këtë rast, mund të vloni një filxhan uthull të përzier me një filxhan ujë në të njëjtën sobë menjëherë pasi të keni gatuar peshkun në të. Avulli nga uthulla do të luftojë erën e peshkut dhe përfundimisht do ta largojë atë nga kuzhina juaj.

Kujdesuni edhe për lavatriçen tuaj.

Myku shpesh mund të rritet në pjesën e gomës që është ngjitur në derën e makinës larëse. Kjo mund të shkaktojë erë të keqe në dhomën tuaj të rrobave. E tëra çfarë ju duhet të bëni është të përzieni 1 gotë zbardhues me 4 gota ujë të ngrohtë, derdhni disa prej tyre mbi një sfungjer ose një peshqir të vjetër dhe pastroni copëzën.

Pas kësaj, drejtoni një cikël më ujë të nxehtë, duke shtuar gjithashtu disa mbartës të mykut. Kur të keni mbaruar, provoni ta lini derën hapur.

Bëni qirinjtë tuaj.

Ata janë vërtet argëtues për tu bërë dhe ju mund të përdorni çdo aromë që ju pëlqen! Për shembull, për qirinjtë e livandës do t’ju duhet thekon dylli, një shandan me një bazë metalike, vaj esencial livando dhe sytha të thata livande për dekorim.

Së pari, përgatitni tenxheren tuaj të qirinjve duke vendosur fitil në të dhe duke e siguruar atë me një kapëse rrobash. Në mikrovalën tuaj shkrini dyllin, shtoni 20-30 pika vaj esencial dhe derdheni në kavanoz. Shtoni disa lule të thata dhe lërini të ngurtësohen.

Mos harroni për bimët e shtëpisë.

Ata janë sende të mahnitshme që e bëjnë dhomën tuaj të duket më e gjelbër dhe më e butë, por ato gjithashtu ndihmojnë në pastrimin e ajrit. Bimët e gjarprit, ato me gjelbërim të përhershëm ose fiku që qan, janë disa nga zgjedhjet më të njohura.