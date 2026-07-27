“Kush ka marrë para me çanta?” Përplasen Kajtazi dhe Gashi

Një debat është zhvilluar mes gazetarëve Vehbi Kajtazi dhe Kreshnik Gashi gjatë emisionit “Rubikon” në Klan Kosova. Përplasja nisi pasi Kajtazi ia përmendi Gashit se ky i fundit kishte deklaruar se gazetarët kanë marrë para “me çanta” nga Serbia. “Dëgjoje, se nuk e kam thënë ashtu siç po thua ti”, iu përgjigj Gashi. Pas kësaj,…

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27/07/2026 23:00

Një debat është zhvilluar mes gazetarëve Vehbi Kajtazi dhe Kreshnik Gashi gjatë emisionit “Rubikon” në Klan Kosova.

Përplasja nisi pasi Kajtazi ia përmendi Gashit se ky i fundit kishte deklaruar se gazetarët kanë marrë para “me çanta” nga Serbia.

“Dëgjoje, se nuk e kam thënë ashtu siç po thua ti”, iu përgjigj Gashi.

Pas kësaj, Kajtazi e pyeti drejtpërdrejt se “kush ka marrë para me çanta”?

Gashi mohoi se kishte bërë një deklaratë të tillë.

“Nuk kam thënë se kanë marrë para”, u shpreh ai.

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