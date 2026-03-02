FSK realizon trajnimin “Taktika me njësi të vogla” në Aeroportin e Gjakovës

Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) ka realizuar trajnimin “Taktika me njësi të vogla”, me qëllim të ngritjes së kapaciteteve profesionale për operim në nivel ekipi, skuadre dhe togu. Sipas njoftimit të publikuar në Facebook nga FSK, trajnimi është zhvilluar në Aeroportin e Gjakovës nga Komanda e Forcave Tokësore. Gjatë këtij aktiviteti janë mbajtur ligjërata…

Lajme

02/03/2026 17:20

Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) ka realizuar trajnimin “Taktika me njësi të vogla”, me qëllim të ngritjes së kapaciteteve profesionale për operim në nivel ekipi, skuadre dhe togu.

Sipas njoftimit të publikuar në Facebook nga FSK, trajnimi është zhvilluar në Aeroportin e Gjakovës nga Komanda e Forcave Tokësore.

Gjatë këtij aktiviteti janë mbajtur ligjërata dhe ushtrime praktike që kanë përfshirë Procedurat e Udhëheqjes së Trupave, lidershipin, përdorimin e armëve M4/M5, M240B dhe M249, formacionet e lëvizjes, reagimin dhe shkëputjen e kontaktit, bazën patrulluese, topografinë dhe organizimin e pritës.

FSK ka bërë të ditur se trajnimi ka ndikuar drejtpërdrejt në rritjen e profesionalizmit, gatishmërisë dhe operacionalitetit të njësive.

Po ashtu, kursantët kanë kaluar me sukses testimet fizike, përfshirë Testin Fizik Standard të FSK-së, Testin “Rangers”, si dhe marshimin prej 13 kilometrash, të përfunduar brenda kohës së paraparë prej dy orësh.

Artikuj të ngjashëm

March 2, 2026

Gjykata e Strasburgut për herë të parë regjistron padinë për pasivizim...

March 2, 2026

Totaj: PDK kërkon marrëveshje para se të propozojë presidentin, nuk i...

March 2, 2026

Bajrami: Kurti takoi kryetarët e LDK-së dhe PDK-së për të theksuar...

March 2, 2026

Tahiri: 48 orë nga votimi i presidentit, fituesi i zgjedhjeve ende...

March 2, 2026

Ministria e Mbrojtjes: Katari rrëzoi dy avionë iranianë

March 2, 2026

Shpërthim i madh në Bejrut

Lajme të fundit

Gjykata e Strasburgut për herë të parë regjistron...

Totaj: PDK kërkon marrëveshje para se të propozojë...

Bajrami: Kurti takoi kryetarët e LDK-së dhe PDK-së...

Tahiri: 48 orë nga votimi i presidentit, fituesi...