​Tetë gjëra që duhet të hanë të gjithë me diabet

Insulina rregullon sheqerin në gjak. Pra, pa të, niveli i sheqerit në gjak bëhet shumë i lartë.

Dieta është një mënyrë për të mbajtur nën kontroll sheqerin në gjak. Nuk ka asnjë qasje të vetme për dietën kur bëhet fjalë për diabetin, por ka ushqime që mund të ndihmojnë në kontrollin e niveleve të sheqerit në gjak, si dhe të kontribuojnë në një peshë të shëndetshme dhe të zvogëlojnë rrezikun e komplikimeve, të tilla si sëmundjet e zemrës ose sëmundjet e veshkave.

1. Bishtajoret

Shpesh harrojmë fasulet, thjerrëzat, bizelet dhe bishtajoret. Bishtajoret janë një burim i shkëlqyer i proteinave, të pasura me hekur dhe fibra. Pikërisht për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave, ato lidhen me një rrezik më të ulët të diabetit të tipit 2. Dhe për ata që tashmë janë diagnostikuar me këtë gjendje, konsumimi i fasuleve, qiqrave dhe thjerrëzave do të ndihmojë në kontrollin e glukozës në gjak, pohon një studim kanadez i publikuar në revistën JAMA.

2. Peshku

Të gjithë duhet të hanë të paktën dy racione peshk në javë, duke përfshirë një porcion peshk të yndyrshëm, si salmoni, sardelet dhe skumbri.

Peshku me vaj është i pasur me acide yndyrore omega-3 që ndihmojnë në mbrojtjen e zemrës. Për njerëzit me diabet, peshku ndihmon në mbrojtjen kundër sëmundjeve të veshkave.

3. Arra

Përfshirja e arrave në dietën tuaj të përditshme mund të jetë çelësi për menaxhimin e diabetit. Dy racione me arra në ditë (bajame, shqeme, lajthi, arra dhe fëstëkë) mund të ulin dhe stabilizojnë nivelet e sheqerit në gjak te njerëzit me diabet të tipit 2 dhe kolesterol të lartë.

4. Boronica

E vogël por plot përfitime. Po, ato janë boronica. Ato kanë më shumë antioksidues sesa frutat ose perimet tipike. Ato mund të ndihmojnë në mbajtjen nën kontroll të niveleve të sheqerit në gjak, sepse jo vetëm që janë burim fibrash, por kanë një indeks të ulët glicemik.

5. Patate të ëmbla

Nëse keni diabet, ju e dini që duhet të kujdeseni për marrjen e karbohidrateve. Patatet janë një karbohidrate, që do të thotë se ato do të rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Ka një indeks glicemik mesatar deri në të lartë. Megjithatë, patatet e ëmbla kanë një indeks glicemik më të ulët se e bardha. Kungulli, karotat dhe majdanozi janë gjithashtu alternativa të mira.

6. Tërshëra

Tërshëra është një superushqim për njerëzit me diabet të tipit 2 për shkak të indeksit të ulët glicemik. Tërshëra gjithashtu ka një përmbajtje të mirë fibrash, të cilat janë çelësi për ruajtjen e peshës trupore dhe shëndetin e tretjes.

7. Domate

Studiuesit thanë në vitin 2010 se domatet mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës te njerëzit me diabet të tipit 2. Diabetikët kanë më shumë gjasa të vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare, sepse nivelet e larta të sheqerit në gjak mund të dëmtojnë enët e gjakut me kalimin e kohës. Një mënyrë për ta parandaluar këtë është mbajtja e niveleve të presionit të gjakut të qëndrueshme.

Studimi tregoi se njerëzit me diabet që hanin rreth 200 gramë domate të freskëta në ditë kishin presion më të ulët të gjakut pas tetë javësh.

8. Kos grek

Është zbuluar se kosi grek përmirëson karakteristikat e sindromës metabolike, duke përfshirë rezistencën ndaj insulinës, presionin e gjakut dhe yndyrën.