​Përkundër dy takimeve në shtator, pritjet nga dialogu janë të vogla

Fillimisht në Uashington dhe më pas Bruksel pritet të diskutohet drejt mundësisë së arritjes së marrëveshjes finale. Por pritjet nga ky takim janë modeste nga njohësit e zhvillimeve politike në vend.

Ndërsa nga LVV-ja parti opozitare thonë se çfarëdo lloj sfide që sjell dialogu, vendin duhet të gjejë me institucione që kanë legjitimitet të plotë.

E në ekzekutiv këto takime i shohin të një rëndësie të veçantë. Megjithatë, zëvendëskryeministrja e Kosovës, Albulena Balaj-Halimaj thotë për KosovaPress se duhet pasur kujdes në këtë tematik, derisa vë në pah se dialogu mund të lëkund partneritetin ndërmjet vet koalicionit qeverisës.

“Dialogu është njëra ndër temat më të mëdha të vendit, nuk është se nuk mund të lëkundin. Kjo qeveri ndoshta rolin kryesor ose punën më të madhe do të ketë ose prioritetin dialogun. Mund të lëkundin çdo partnerët të koalicionit”, thotë ajo.

E anëtari i kryesisë së Lëvizjes Vetëvendosje, Haki Abazi thotë se qeveria Hoti po e dërgon Kosovën në pozicion të dobët kundrejt proceseve të dialogut.

“Çfarëdo lloj sfide që mund të jetë dialogu me Serbinë, Kosovën duhet të gjejë me institucione ose në fazën e krijimit të institucioneve me legjitimitet të plotë. Përndryshe, ecja në formën çfarë janë duke bërë, duke caktuar një koordinator për dialogun që nuk ka asnjë lloj peshe të përfaqësimit dhe përgjegjësisë nga proceset demokratike të zgjedhjeve e bie Kosovën në një pozicion jashtëzakonisht të dobët kundrejt proceseve që janë duke u zhvilluar”, thotë ai.

Ndërsa, Arbër Fetahu nga GLPS-ja shprehet skeptik se nga këto takime mund të ketë diçka konkrete për Kosovën.

“Do të jetë një vazhdimësi e diskutimeve nga ato që janë mbajtur. Ndoshta do të hidhen në letër disa pika se ka mund të shkojë dialogu tutje. A mund të ketë nënshkrimeve të veçanta, apo marrëveshje gjithëpërfshirëse sidomos tani me një lloj dialogu dy binarësh me koordinator dhe nivel të kryeministrash. Besoj që takimi i radhës do të jetë një lloj përmbledhje se çfarë është arritur në këto takime të para dhe të vazhdohet tutje. Realisht gjasat që të ketë diçka konkrete, mendoj se janë të vogla”, thotë ai.

Krahas tij, skeptik për një marrëveshje të mundshme shprehet edhe analisti politik, Krenar Shala.

“Ekziston një garë mes BE-së dhe ShBA-së për t’i dhënë zgjidhje problemit mes Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë po më duket se edhe ShBA-të e kanë parë se problemi është më i ndërlikuar se është pritur…ShBA po dëshirojnë të japin zgjidhje disa problemeve që nuk do të ishin pengesë për të paktën një marrëveshje ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë…7:30 Absolutisht nuk kam pritje, aq më pak prej BE-së e cila për shkak të sistemit nuk e ka një politikë të jashtme të unifikuar”, thotë ai.

Në muajin korrik ka rifilluar dialogu Kosovë-Serbi me takimin e parë ndërmjet kryeministrit, Avdullah Hoti dhe presidentit Aleksandër Vuçiq. Ndërsa janë zhvilluar edhe dy takime në nivel më të ulët politik ku është diskutuar për temat e të pagjeturve-zhvendosurve dhe atyre ekonomike.