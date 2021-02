​Oslo shtrëngon masat antiCOVID-19

Oslo do të forcojë masat kundër epidemisë së koronavirusit për shkak të numrit në rritje të njerëzve të infektuar me llojin e ri të virusit, njoftuan sonte autoritetet e kryeqytetit të Norvegjisë.

Masat, të cilat do të hyjnë në fuqi më 15 mars, përfshijnë mbylljen e restoranteve dhe dyqaneve me mallra sekondare. Do të rekomandohet shmangia e takimeve dhe vizitave në shtëpi, ndërsa kufizimet e reja do të futen në shkollat e mesme.

Perfekti i Bashkisë së Oslos, Raymond Johansen i bëri thirrje popullatës që të bëjë një përpjekje të re për të parandaluar përhapjen e virusit.

Autoritetet norvegjeze thanë se më shumë se 50 për qind e të infektuarve në vend ishin infektuar me një lloj i ri i virusit korona.