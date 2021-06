​Netanyahu humb pushtetin në Izrael

Benjamin Netanyahu ka humbur pushtetin pas 12 vjetësh, ndërsa parlamenti izraelit miratoi qeverinë e re me në krye Naftali Bennett.

Bennett do të jetë kryeministri i ri pas koalicionit me Yair Lapid. Në marrëveshje është rënë dakord që Lapid do të pasojë Bennett si kryeministër në gjysmën e qeverisjes.

Naftali Benett është një mbështetës i fortë i kolonive hebreje në territorin e pushtuar.

Djalë i emigrantëve amerikanë, Benet, 49-vjeç i përket një gjenerate më të re se kryeministri 71-vjeçar Netanyahu, por ashtu si ai ka lidhje të forta me Amerikën, dhe është një ish-komando.

Milioner në fushën e high-tech, Bennet ka pasur një marrëdhënie të gjatë dhe shpesh të trazuar me Netanyahu-n dhe ka shërbyer si ministër i Mbrojtjes dhe Arsimit në disa qeveri të drejtuar prej tij.

Ish-lider i lëvizjes kryesore pro kolonive Yesha, Benett e ka bërë aneksimin e territorit të pushtuar në vitin 1967 një pjesë kryesore të platformës politike. Por si kreu i një qeverie ndryshimi, siç është quajtur, ku do të përfshihen parti të majta dhe të qendrës, e ndërsa do t’i duhet edhe mbështetja e deputetëve arabë, vijueshmëria e politikës së aneksimit duket e pamundur.

Benett është më liberal se ish-aleatët në çështje të tilla, si të drejtat e homoseksualëve dhe marrëdhënia mes fesë dhe shtetit.