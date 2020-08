​Haradinaj-Stublla nis ndryshimin në Shërbimin e Jashtëm të Kosovës: “Një në Shërbim, Një në Ministri”

Ministrja Meliza Haradinaj – Stublla, sot bëri të ditur se për qëllimet e lartcekura do të kthehen nga misionet që të shërbejnë në ministri më shumë se pesëdhjetë anëtarë të personelit diplomatik dhe konsullor, të cilët kanë përfunduar mandatin e rregullt 4-vjeçar, si dhe ata që për më shumë se tetë vjet nuk janë kthyer asnjëherë për të shërbyer në ministri.

Bazuar në kompetencat ligjore dhe rekomandimet e përcjella nga paneli i brendshëm për shprehje të interesit, ministrja Haradinaj – Stublla ka emëruar që të shërbejnë në misionet e Kosovës më shumë se 30 anëtarë të Shërbimit të Jashtëm, zyrtarë të karrierës, të cilëve për më shumë se 11 vjet nuk iu është dhënë mundësia për të shërbyer jashtë vendit.

Kryediplomatja Haradinaj – Stublla tha se nga këta profesionistë, me përvojë në fushat përkatëse, që do të ushtrojnë funksionet në çështjet diplomatike dhe konsullore, ka kërkuar të ushtrojnë me ndershmëri dhe korrektësi funksionet dhe detyrat e ngarkuara, në përputhje me udhëzimet e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporë, aktet ndërkombëtare dhe me legjislacionin e Kosovës.

Duke falënderuar të gjithë diplomatët që shkojnë në misione dhe ata që kthehen për të shërbyer në ministri, ministrja e Jashtme ka shprehur besimin se diplomatët e porsaemëruar do t’i shërbejnë me nder Kosovës dhe do ta përfaqësojnë interesin e saj kudo që shkojnë.

Ky proces i rëndësishëm për shërbimin e jashtëm, është realizuar në transparencë të plotë, udhëhequr nga parimi i meritës dhe barazisë, bazuar në kualifikimin profesional, përvojën e punës, njohuritë e gjuhëve të huaja dhe certifikimet përkatëse për shërbimet konsullore të secilit kandidat të emëruar.

Caktimet në detyra specifike në misionet jashtë vendit, në nivelet e rangut përkatës janë bazuar në nevojat e shërbimit dhe gatishmërinë e çdo të punësuari që të shërbejë në Ministri ose kudo jashtë vendit sipas nevojave të Ministrisë në zbatim te Rregullores për Shërbimin e Jashtëm, neni 3 dhe 4 i shtojcës II.

Në zbatim të neneve 7 dhe 9 të Rregullores për Shërbimin e Jashtëm, neni 6, paragrafi 1.3 të Rregullores QRK – NR. 04/2014 për plotësimin dhe ndryshimin e Rregullores nr.02/2009 për Shërbimin e Jashtëm, dhe neneve 9 dhe 10 të shtojcës II, të gjithë zyrtarëve në ministri me gradat përkatëse diplomatike apo konsullore iu është dhënë mundësia, të shprehin interesimin për të shërbyer jashtë shtetit në pozitat adekuate, thuhet në një komunikatë për media të MPJD-së.