​Futbollisti i kombëtares gjermane i propozon martesë së dashurës para kamerës

Sulmuesi i Union Berlin mori mikrofonin në duar gjatë një interviste me ARD dhe hoqi fanellën e ekipit kombëtar, duke e lënë atë me një bluzë që thoshte në gjuhën kurdë: “Të dua, do të martohesh me mua?”

Pastaj ai u gjunjëzua dhe vazhdoi: “Dashuri, ne kemi qenë së bashku për muaj, gati një vit, ka qenë një kohë e mrekullueshme. Unë të dua dhe pyes veten nëse do të doje të ishe gruaja ime.”

Sulmuesi gjerman dëshironte të bënte një kërkesë në ndeshjen kundër Brazilit, por “elfi” humbi ndeshjen 2:4, dhe Kruse nuk arriti të regjistrohej midis shënuesve.

“Unë doja ta bëja kur shënova, por kush e di se kur do të ndodhë,” tha 33-vjeçari Kruse me një buzëqeshje, i cili gjithashtu luajti për Fenerbahce, Werder, Wolfsburg, Borussia Moenchengladbach gjatë karrierës së tij.

Ai ka 13 paraqitje për ekipin gjerman, dhe në Tokio është një nga tre lojtarët e “elfave” mbi 23 vjeç. Dy të tjerët janë kapiteni Maximilian Arnold (27) dhe Nadiem Amiri (24).

Mediat gjermane deklarojnë se e dashura e Kruse më vonë e pranoi ofertën për martesë.

German footballer @MaxKruse_10 made a marriage proposal live after Germany’s Olympic win over Saudi Arabia. His Kurdish girlfriend Dilan reportedly said ‘Erê’ which means yes. Kruse’s t-shirt reads ‘I love you. ‘Would you like to marry me’ in Kurdish ❤️ 💕 https://t.co/8wejcXqkqO pic.twitter.com/SXpB5xk9IG

— Mutlu Civiroglu (@mutludc) July 25, 2021