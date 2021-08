​Akademia Shqiptaro-Amerikane e Nju-Jorkut reagon ndaj koncertit të Bregoviqit

Përmes një reagimi të gjatë, kjo Akademi thotë se Nënë Tereza është vlerë shqiptare dhe botërore, e jo “jevgjve” e rokenrollit të Bregoviqit, pasi ky i fundit e ka quajtur ashtu, duke shtuar se është e pamundur që të mos reagohet dhe të mos kërkohet llogari morale e ligjore.

Akademia Shqiptaro-Amerikane e Shkencave dhe e Arteve e Nju-Jorkut kritikon të gjithë ata që pajtohen me koncertin e Bregoviq në Korçë duke thënë se po mbështesin një racist

Reagimi i plotë pa ndërhyrje:

NËNË TEREZA ËSHTË VLERË SHQIPTARE DHE BOTËRORE, JO “JEVGJE” E ROKENROLLIT TË BREGOVIQIT !

Këtë e provon saktësisht ky pohim i saj origjinal, që askush nuk ka të drejtë ta shtrembërojë dhe ta falsifikojë : “ Me anë të gjakut, unë jam Shqiptare. Me nënshtetësi, një indiane. Me besim, unë jam një murgeshë katolike. Sa i përket thirrjes sime, unë i përkas botës. Sa i përket zemrës time, unë i përkas plotësisht zemrës së Jezusit.” (https://sq.wikipedia.org/wiki/Nënë_Tereza )

Si mund të mos reagohet dhe të mos kërkohet llogari morale dhe ligjore, kur një racist (rokenroll) serb Goran Bregoviq e ka ofenduar dhe diskriminuar Nënë Terezën, duke e quajtur “jevgjve”, kur ajo është vlerë shqiptare dhe me merita të përbotshme, e cila “në vitin 1962 mori Çmimin e Paqes Magsoysay; më 1979 mori Çmimin Nobel të Paqes; më 2003 u lumturua dhe u quajt “Tereza e Bekuar e Kalkutës”; më 2015 u kanonizuar në shenjtore nga Papa Françesku; më 2016 Kisha Katolike e Romës e shpalli Shenjtore”; më 1986, me rastin e vizitës së Shtëpisë së Bardhë në Uashington, Presidenti Ronald Regan e dekoroi në Nënë Terezën me “Medaljen e Lirisë” , si dhe më 1996, Nënë Tereza shpallet Qytetare Nderi e Amerikës nga presidenti Bill Clinton.” (https://sq.wikipedia.org/wiki/Nënë_Tereza)

Prandaj, o të marrë, thirrni mendjen, nuk janë fajtorë analistët, intelektualët shqiptarë që akuzojnë racizmin e Goran Bregoqviqit, por ata që po e thërrasin, po e gostitin dhe, po e shpërblejnë racizmin dhe shovinzimin e tij ANTISHQIPTAR dhe ANTI-NËNË TEREZA ! – Ata janë përgjegjës dhe fajtorë kryesorë, sepse sipas së drejtës ndërkombëtare dhe Kartës së Kombeve të Bashkuara, askush nuk ka të drejtë ta mbrojë dhe të shpërblejë racizimin, ashtu si ka vepruar dhe po vepron Edi Rama (kryeministri i Shqipërisë) me Goran Bregoviqin, i cili në një intervistë me autorin Philip Sweeny të gazetës prestigjioze londineze “The Guardian”, më 8 mars 2013), ka deklaruar se “ Nënë Tereza është rome”. Lexo këtë pasus në anglishte : “The album sleeve contains throwaway references to society’s debt to a curious selection of Gypsies: Django Reinhardt, Mother Teresa, Elvis Presley, Ronnie Wood, Adam Ant, all of whom, according to Bregovic’s research, have Gypsy ancestry.” !!!

Prandaj, Vatikani me Ipeshkkvitë e tij në Shqipëri, në Kosovë dhe në gjithë botën, duhet të kërkojë llogaridhënie nga kryeministri Edi Rama, pse ka shpërblyer racistin Goran Bregoviq (2014), i cili paraprakisht (2013) në sy të gjithë botës e ka ofenduar dhe diskriminuar Nënë Terezën, duke ia mohuar IDENTITETIN NACIONAL SHQIPTAR.

As Vatikani, as ne e as bota e civilizuar nuk duhet të japim Nënë Terezën e Shenjtë për një Goran Bregoviq racist serb, pavarësisht nga “këngët xigluese” të tij, që të shtytin të kërcesh mbi tavolina!

Në bazë të drejtës humanitare dhe publike ndërkombëtare, si dhe të deklaratave, konventave, protokolleve dhe rezolutave ndërkombëtare për mbrojtjen dhe për respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, të miratuara nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, askush nuk ka atë të drejtë që t’ia mohojë identitetin kombëtar askujt, ashtu siç ka vepruar në mënyrë raciste dhe shoviniste Goran Bregoviq, i cili Nënë Terezën e Shenjtë, e ka quajtur “ rome”, e që në të vërtetë, e gjithë bota e civilizuar dhe humane e di se Nënë Tereza nuk është “paraardhëse rome”, por është me IDENTITET SHQIPTARE, “e lindur në Shkup, më 26 gusht 1910, e pagëzuar nga Nëna shqiptare me emrin e bukur Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, e cila ndërroi jetë më 5 shtator 1997 në moshën 79-vejçare në Kalkuta të Indisë”.

Prandaj, thellësisht e shqetësuar dhe e indinjuar, Akademia Shqiptaro-Amerikane e Shkencave dhe e Arteve në Nju-Jork prerazi hedh poshtë tezën e ndyrë antinjerëzore, antishqiptare, antiligjore dhe antihumane të Goran Bregoviqit, që Nënë Terezën e ka diskriminuar dhe ofenduar mbi bazën nacionale, duke e quajtur “paraardhëse rome” !?

Për këtë diskriminim të rëndë racor, anticivilizues dhe poshtërues, që Goran Bregoviq ia ka bërë Nënë Terezës (duke e quajtur “rome” me origjinë),

A P E L O J M Ë

Shkëlqesinë Papa Françesko të Vatikanit, Ipeshkvitë Katolike në Tiranë dhe në Prishtinë, si dhe të gjitha kishat, qendrat kulturore e humanitare, si dhe universitetet katolike në botë, që të ngrihen kundër diskriminimit dhe mohimit të Identitetit Kombëtar Shqiptar të Nënë Terezës, të cilën rokeri racist serb Goran Bregoviq e ka quajtur “rome”, duke e futur në të njëjtin “thes” me paraardhësit e romëve, të cilët i ka përmendur me emër dhe mbiemër, si “Django Reinhardt, Mother Teresa, Elvis Presley, Ronnie Wood, Adam Ant”.!?

Goran Bregoviq nuk ka të drejtë morale e as ligjore të shkelë as në Kosovë e as në Shqipëri, sepse ka ofenduar Nënën Terezë të Shenjtë !

Si ka qenë e mundur që ish-kryebashkiaku i Tiranës, Edi Rama, më 2014, ta ketë shpallur “qytetar nderi” të Tiranës, Goran Bregoviqin, duke i dhuruar “Çelësin e Qytetit të Tiranës, më 2014, kur ai një vit më parë, saktësisht më 2013, Nënë Terezës i mohoi Identitetin Nacional Shqiptar, duke e quajtur “paraardhëse rome”?!

Dhe, si është e mundur që kjo marrëzi, verbëri, antihumanizëm dhe antikombëtraizëm, të përsëritet për dytën herë (në gusht 2021), që Goran Bregoviqi të ftohet si “roker special” në Festivalin e Birrës në Korçë, kur ai më 2013, e diskriminoi Nënën Terezën si “cigane” ?!

Pram në këtë rast konkret, siç theksuam më sipër, nuk janë fajtorë analistët, që akuzojnë raczimin e Goran Bregoqviqit, por ata që po e thërrasin, po e gostitin dhe po e shpërblejnë racizmin dhe shovinzimin e tij ANTISHQIPTAR dhe ANTI-NËNË TEREZA ! Të gjithë ata janë fajtorë me Edi Ramën në krye, që ka dekoruar një racist serb, i cili e ka poshtëruar Nënë e Shenjtë Tereza, e Edi Rama e ka përqafuar, nderuar dhe gostitur si mik, duke e dekoruar me “Çelësin e Qytetit të Tiranës”, në vend se të turpërohet dhe, ta anulojë atë dekoratë raciste, ai bën të kundërtën kritikon me paturpësi ata, që e denoncojnë racizmin dhe shovinizmin e Goran Bregoviqit, i cili Nënë Terezën e ka hedhur në një “kosh” me jevgjit e famshëm botërorë!?

Prandaj, ngrihuni, zgjohuni nga “droga” mashtruese shiptarë, mos lejoni turpin dhe poshtërimin nga një roker racist serb, i quajtuar Goran Bregoviq, i cili Nënën e Shenjtë Terezë –Anjezë Gonxhe Bojaxhiun e ka quajtur me “origjinë rome”, duke ia mohuar Identitetin e saj Kombëtar Shqiptar!

–Hej, shqiptarë, mos u dëfreni, mos u shfrenoni, duke vallëzuar dhe, duke dëgjuar këngët “rokenroll” surrealiste dhe dekadente të Bregoviqit, sepse ato nuk kanë të bëjnë me historinë, me kulturën, me artin, me gjuhën shqipe e as me civilizimin e shqiptarëve dhe të Evropës Perëndimore, por siç ka deklaruar vetë Bregoviqi këngët, meloditë dhe filmat e xhiruar së bashku me Emir Kusturicën, të shoqëruar me këngët dhe me muzikën e “Bjellodugmes” janë vetëm në funksion të ” ringjalljes identitetit dhe të kultivimit të kulturës rome”. Kjo është merita e tij, i lumtë për zgjimin dhe për afrimimin e identitetit kulturor të romëve në përmasa ndërkombëtare.

Mirëpo, në anën tjetër, Gorna Bregoviq, duke mos njohur biografinë historike dhe jetësore të Nënë Terezës alias Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, ai ka bërë jo vetëm gabim, por vepër penale ndërkombëtare, ngase Nënë Terezën e ka diskriminuar, duke ia mohuar IDENTITETIN KOMBËTAR SHQIPTAR.

Në këtë mënyrë, Bregoviq, pikësëpari ka shkelur të Deklaratën Universale të Drejtave të Njeriut, Nenin 2, paragrafin 1, ku thuhet : “Neni 2. Secili gëzon të gjitha të drejtat dhe liritë e shpallura në këtë Deklaratë pa kurrfarë dallimi të racës, të ngjyrës, të seksit, të gjuhës, të fesё, të mendimit politik ose të çdo mendimi tjetër, të prejardhjes kombëtare a shoqërore, të pasurisë, të lindjes apo të ndonjё gjendje tjetёr juridike.”( (https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights).

Prandaj, mos u “kallni”, mos u viktimizoni, mos u hipnotizoni dhe, mos u mashtroni kot i kotit, kinse duke u argëtuar dhe shijuar një “rokenroll” të tillë të panjohur përmbajtësisht, që në asnjë element nuk i përgjigjet e as nuk përputhet me artin e kulturës muzikore shqiptare qoftë burimore a moderne të sotme të yjeve shqiptare, Rita Ora, Dua Lipa, Viktor Paloka…etj.

Të gjithë ta mbrojmë idenitetin kombëtar dhe human të Vlerës sonë Nënë Tereza, jo racizmin e Bregoviqit dhe të partizanëve të tij me Edi Ramën në krye!

-Ata që e mbrojnë dhe që e shpërblejnë racizmin e Goran Bregoviqit ndaj Nënë Terezës janë racisitë, antihumanë, antishqiptarë, antidemokratë, antipaqësorë dhe anti-altruistë, sepse Nënë Tereza është shqiptare, jo “jevgjite” në asnjë mënyrë. Kjo është gënjeshtër, shpifje dhe floskulë politiko-propagandistike e agjenturave të ndryshme simfonike dhe kakofonike të kuzhinave të ndryshme serbo-sllave antishqiptare dhe antikatolike kundër Vatikanit, që edhe përmes “këngës rokenroll” ta fusin virusin e coronës-19, me qëllim të falsifikimit të identitetit kombëtar shqiptar të NËNË TEREZËS.

Mirëpo, ne si akademikë kurrë nuk do të pranojmë, që të viktimizohemi nga propagandat e tilla shumëtehshe për demonizimin e asnjë vlere shqiptare pavarësisht nga përkatësia e tri besimeve tona fetare (myslimanë, katolikë dhe ortodoksë)-kemi një komb, një gjak, një kulturë, një gjuhë, një abetare, një flamur dhe një Atdhe-Shqipëria Etnike.

Prandaj, e hedhim dhe e shkelim me të dy këmbët tezën e ndyrë antishqiptare të racistit Goran Bregoviq, se gjoja “Nënë Tereza është jevgjite” !?

-Me arsye jemi të indinjuar dhe të shqetësuar se si rokeri racist serb Goran Bregoviq, më 8 mars 2013 në një intervistë dhënë gazetës “The Guardian” të Londrës, ka deklaruar rrjejshëm se “Nënë Tereza është me prejardhje rome sikurse Django Reinhardt, Mother Teresa, Elvis Presley, Ronnie Wood, Adam Ant, all of whom, according to Bregovic’s research, have Gypsy ancestry.” (https://www.theguardian.com/music/2013/mar/08/goran-bregovic-remind-people-gypsy-culture-given

Se çfarë Goran Bregoviq me këngët, me meloditë dhe me muzikën e tij “rokeriste” serbo-rome ka punuar dhe kontribuar në ringjalljen dhe në afrimimin e idientitetit kultuor të jevgjëve, është biznes personal privat i tij. Mirëpo, pohimi i tij se gjoja “Nënë Tereza është njëra nga romët e famshëm në botë si: Django Reinhardt, Elvis Presley, Ronnie Wood, Adam Ant, që të gjithë këta, sipas hulumtimit të Bregoviqit kanë prejardhje jevgjite”, është skandaloz dhe krejtësisht me përmabjtje dhe me mesazh racist.

Ky konstatim është jo vetëm gënejshtër dhe shpifje, por edhe racizëm i zhveshur ndaj Nënës së Shenjtë Tereza, duke qenë se kjo është shqiptare e trungut të Kombit Shqiptar, e lindur në Shkup (kryeqyteti i Vilajetit të Kosovës) me emrin Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, siç theksuam më sipër.

Së fundi, duhet të nënvizojmë se të gjithë ata liderë politikë, që në çfarëdo forme e mbështesin ekstremizmin, terrorizmin, racizmin, segegacionin, fashizmin, kolonializmin dhe gjenocidin, nuk kanë asnjë të drejtë të jenë as presidentë, as kryeministra, as ministra, as deputetë e as të merren fare me politikë, as me jurisprudencë e as diplomaci, sepse ata janë asgjësuesit më të rrezikshëm të çdo shoqërie dhe, të çdo shteti qoftë i madh apo i vogël, mbase ata janë edhe më fatalistë sesa Corona-19 për botën e lirë dhe të civilizuar.

Akademia Shqiptaro-Amerikane e Shkencave dhe e Arteve e Nju-Jorkut, SHBA

Prof.Dr.Skënder Kodra (kryetar),

Prof.Dr.Mehdi Hyseni (nënkryetar)

Nju-Jork, më 11 gusht 2021