​7 emocione të përditshme që na tregojnë diçka

Çdo ndjenjë ka një kuptim dhe një mesazh që ia vlen të dëgjohet. Më poshtë mund të lexoni se cilat janë këto mesazhe.

Stresi

Nëse ndihemi të stresuar ose të mbingarkuar, një arsye mund të jetë fakti që kemi shumë detyra në një copë letër ose në sfondin e mendjes sonë. Po, kryerja e shumë detyrave është një shkaktar i zakonshëm i stresit.

Në një situatë të tillë të kërkesave të tepruara, ndjenja e stresit zakonisht dëshiron të na tregojë: përqendrohuni në atë që po bëni dhe në atë që është e rëndësishme për momentin dhe bëni një hap në një herë. Nëse ndjekim këtë këshillë, jo vetëm që gjendja jonë emocionale do të përmirësohet, por edhe produktiviteti ynë do të përmirësohet.

Gëzimi

Ndiejmë gëzim në momente të bukura dhe në situata që na mbushin. Për disa kjo mund të duket banale, por një ndjenjë gëzimi është një udhëzues i rëndësishëm në jetën tonë. Mesazhi që na dërgon nga gëzimi dhe lumturia jonë është zakonisht relativisht i qartë: kjo është mirë për ju, nëse është e mundur, le të jetë edhe më shumë.

Turpi

Kryesisht kemi turp kur imazhi që zbulojmë nuk përputhet me atë që dëshirojmë të tregojmë. Ne shpesh ndihemi të turpëruar kur tregohen gabimet dhe dobësitë tona, kur u tregojmë anëve tona që nuk kemi dashur t’i tregojmë.

Sapo të lindë kjo ndjenjë, më në fund na paraqet një sfidë të qartë: falni veten dhe jini të butë me veten. Gabimet dhe dobësitë janë njerëzore dhe na lidhin. Ata ju bëjnë të lezetshëm dhe autentik. Dhe secila anë e jotja është një pjesë e jotja, dhe ajo për të cilën ke turp, mund të përpiqesh të mësosh ta pranosh, jo ta fshehësh.

Zemërimi

Zemërimi dhe zhgënjimi zakonisht lindin kur diçka nuk shkon siç dëshirojmë ose kur ndiejmë se jemi trajtuar padrejtësisht. Rekomandimi që na japin këto emocione është zakonisht ky: ngrihu për veten tënde! Ose: merrni frymë thellë dhe pranoni se gjërat janë ashtu siç janë. Në varësi të faktit nëse mund të ndryshojmë diçka në atë që na shkaktoi zhgënjimin apo jo.

Zbrazëtia

Një ndjenjë e zbrazëtisë mund të ndodhë në jetën e përditshme nëse ndjekim gjithmonë të njëjtat rutina dhe punojmë mekanikisht në detyrat e përditshme. Ajo që kjo emocion zakonisht ngjall te ne është kjo: lëvizni dhe bëni diçka që ju stimulon dhe frymëzon. Lexoni një libër, filloni një projekt krijues (piktura, bërja e gjërave, kopshtaria …), vrapimi ose marrja e ndonjë sporti tjetër. Bëni diçka që ju inkurajon, por me vetëdije e bën atë për veten tuaj.

Trishtimi

Ne jemi të trishtuar kryesisht kur vlerat tona janë shkelur, për shembull, diçka e rëndësishme është bërë ose një nevojë ose dëshirë nuk mund të plotësohet. Për t’iu përgjigjur në mënyrë konstruktive trishtimit, është gjithmonë e rëndësishme të dimë arsyen e saktë të ndjenjës. Por ajo që nuk është kurrë e gabuar dhe mund të kuptohet si një mesazh universal i këtij emocioni: qaj, ji i mirë me veten tënde.

Vetmia

Ne mund të ndiejmë vetminë si kur jemi vetëm, ashtu edhe midis njerëzve. Nëse kjo ndjenjë ndodh, zakonisht është një shenjë që na mungon lidhja me të tjerët, se ndihemi të keqkuptuar ose të padashur. Ajo që na sugjeron vetmia është: të kërkoni dikë afër jush ose të kontaktoni me dikë për të cilin doni të thoni dhe që do të thotë diçka për ju.

Paralajmërim: Emocionet e vazhdueshme, monotone, të pa rezistueshme ose të pakontrolluara mund të jenë sinjale paralajmëruese për çrregullimet mendore të tilla si depresioni. Në këtë rast, është e rëndësishme të kërkoni ndihmë profesionale.