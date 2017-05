Vitamina që simulon lumturinë

Serotonin është një kimik që ndihmon në transmetimin e sinjaleve nga një zonë e trurit në një tjetër. Ndikon në një sërë funksionesh psikologjike dhe fizike, duke përfshirë dëshirën dhe funksionin seksual, oreksin, gjumin, kujtesën, mësimin, rregullimin e temperaturës dhe madje disa sjellje.

Shumë studiues besojnë se luhatjet e nivelit të serotoninës mund të ndikojnë shumë në humorin tonë, duke çuar në çrregullime obsesive-kompulsiv, ankth, panik, zemërim të tepërt ose depresion, – shkran Living. Nëse deri këtu u shqetësuat për faktin se sa shumë ndikim paska ky kimikat në shëndetin tonë, duhet të dini se është krejtësisht e mundur që në mënyrë natyrale të rrisim nivelin e serotoninit . Më poshtë do të lexoni mënyrën natyrale si të përmirësoni shëndetin fizik dhe mendor duke rritur nivelet e serotoninës në trurin tuaj:

Pasuroni dietën tuaj me vitamina B

Vitamina B6, B12 ndihmojne në zhvillimin dhe funksionin e serotoninës në tru. Për ata që stresohen lehtë dhe nga gjëja më e voglë, mjaftojnë të marrin pak vitamin B dhe do të shihni si buza e tyre do të vihet në gaz.

Vitamina B6 dhe Vitamina B12 relaksojnë qelizat e trurit duke lehtësuar simptomat e depresionit. Sipas një studimi të botuar në American Journal of Clinical Nutrition, të rriturit që ishin diagnostikuar me këtë sëmundje të sistemit nervor kishin treguar përmirësime të ndjeshme pas shtimit të vitaminës B në regjimit ushqimor. Ja burimet me te mira te ketyre vitaminave

Mëlçia

Salmoni, ton

Mishi i kuq

Bulmeti

Vezët

Farat e kungullit

Stika

Kumbullat e thara

Spinaqi

Avokado

Banane ejt