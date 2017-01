Trevor ka një zemër të re, babai kap momentet pas transplantit (Video)

Mënyra si ndjehet adoleshenti Trevor pas operacionit të zemrës, është shumë prekëse.

Ai është thjeshtë një adoleshent mirëpo i është dashur që mjekët të ndërhyjnë për t’ia bërë transplantin e zemrës, shkruan lajmi.net

Ai ka pasur probleme me frymëmarrje, me ecje dhe me të folur.

Pasi u bë operacion, babai i ka kapur momentet e para. Trevor ndihet shumë i lumtur.

“Unë mund të flas sërish”, thotë Trevor, “Jam i lumtur”.

Shikojeni videon prekëse të Trevorit të cilit iu shpëtua jeta. /Lajmi.net/