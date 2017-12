Treni i parë me energji diellore fillon punën

Në Australi, treni i parë në botë me energji diellore tani transporton pasagjerë.

Byron Bay Railroad Company ka zhvilluar një tren me panele fotovoltaike dhe motore elektrike që përdor energjinë e pastër diellore, siç raporton elektrek. E-treni i hekurudhave dhe një sërë trenash tani shkon në një rrugë prej tre kilometrash në Byron Bay në New South Wales, Australi. Byron Bay Railroad Company u themelua si një korporatë jofitimprurëse dhe, së bashku me disa kompani, ka konvertuar një tren të vjetër për të punuar me energjinë diellore, transmeton lajmi.net.

Modeli fillestar ishte një tren australian i pasagjerëve i mundësuar nga motorët me naftë. Një nga këta motorë u zëvendësua nga një motor elektrik dhe bateri, i dyti u mbajt për të arritur ekuilibrin më të mirë dhe fuqinë e trenit në rast emergjence. Sipas zhvilluesve, treni mund dhe normalisht do të operohet thjesht me energji diellore, e cila gjithashtu duhet të punojë në mot të keq.

Bateria prej 77 kWh mund të sigurojë operimin për një ditë, ajo është e ngarkuar nga panelet PV në tren. Megjithatë, ka edhe qeliza PV në stacionet për të siguruar një furnizim më të mirë mund. Distanca e shkurtër dhe shpejtësia e ulët e bëjnë më lehtë operacionin me energjinë diellore. Në fillim, treni do të vazhdojë vetëm një orë në ditë. Rruga çon në një hotel në plazh dhe kryesisht ka për qëllim t’u shërbejë turistëve. /Lajmi.net/