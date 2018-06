Telefoni inteligjent përfundimisht do të vdesë, dhe pastaj gjërat do të çmenden vërtetë

Një ditë, jo shumë shpejt - por akoma më shpejt se sa mendoni - telefoni i mençur do të zhduket.

Dhe, më lejoni t’ju them: Nëse dhe kur telefoni i mençur vdes, atëherë gjërat do të bëhen vërtet të çuditshme për të gjithë. Jo vetëm përsa i përket produkteve individuale, por edhe për sa i përket jetës së përditshme dhe ndoshta vetë njerëzimit tonë.

Ja një vështrim i shkurtër në marshimin e ngadaltë dhe të pandërprerë drejt vdekjes së smartphone-it – dhe ajo që bota do të duket pa smartphone.

Afati i shkurtër

Njerëzit mendojnë për iPhone dhe smartfonët që frymëzohen si pajisje revolucionare – të vogla sa të mbajnë kudo, mjaftueshëm të mjaftueshme për të trajtuar një numër gjithnjë e më të madh të detyrave të përditshme dhe të paketuara plot me përzierjen e duhur të kamerave dhe sensorëve të GPS për të bërë aplikacione si Snapchat dhe Uber.

Por e konsideroni telefonin inteligjent nga perspektiva tjetër. PC desktop dhe laptop janë bërë nga disa kombinime të një mousi, tastiere dhe një monitori. Telefoni inteligjent i ka të gjitha këto të inkuarduara në të dhe mund ta merrni atë kudo që shkoni.

Pra, merrni, për shembull, Samsung Galaxy S8 , zbuluar më herët. Është i mrekullueshëm me një ekran fantastik. Është mbresëlënëse.

Megjithatë, megjithatë, Galaxy S8 ka një asistent me Bixby , një asistent i ri virtual që Samsung premton do një ditë t’ju lejojë të kontrolloni çdo veçori dhe aplikacion me zërin tuaj. Gjithashtu do të transportohen me një version të ri të kufjes Gear VR, të zhvilluar në lidhje me Oculus të Facebook.

IPhone tjetër, gjithashtu, thuhet se po punon me përmirësime në ndihmësin e Sirit, së bashku me karakteristikat që synojnë të sjellin realitetin e shtuar në rrjedhën kryesore .

Pajisjet si Amazon Echo , Sony PlayStation VR dhe Apple Watch vazhdojnë të gëzojnë sukses të kufizuar por të konsiderueshëm, presin që të shohin më shumë kompani të teknologjisë së madhe dhe të vogla duke marrë më shumë ambicje dhe duke bërë më shumë eksperimente në valën e ardhshme të madhe në kompjuter interfaces.

Afatmesëm

Në një periudhë afatmesme, të gjitha këto teknologji të ndryshme eksperimentale dhe të fazës së parë do të fillojnë të ngrihen në diçka të njohur por të çuditshme.Microsoft, Facebook, Google po punojnë të gjithë për të ndërtuar kufje të pavarura të realitetit, të cilat projektojnë imazhe 3D të hollësishme drejtpërdrejt në sytë tuaj. Edhe Apple thuhet se po punon për këtë .

Alex Kipman i Microsoftit kohët e fundit tha për Business Insider se rritja e realitetit mund të zëvendësojë smartphone, TV dhe çdo gjë tjetër me një ekran. Nuk ka shumë përdorim për një pajisje të veçantë që ulet në xhepin tuaj ose në qendrën tuaj argëtuese, nëse të gjitha thirrjet, bisedat, filmat dhe lojrat tuaja janë të qarta në sy dhe mbivendosen në botën rreth jush.Në të njëjtën kohë, veglat si Amazon Echo ose AirPods bëhen gjithnjë e më të rëndësishme në këtë botë. Si sisteme të inteligjencës artificiale si Siri i Apple, Alexa i Amazon, Bixby i Samsung dhe Cortana i Microsoft-it do të bëhen më të mençur, do të ketë një rritje jo vetëm në bisedat me kompjuterët, por në marrjen e tyre.

Me fjalë të tjera, kompjuterët do të rrëmbejnë shqisat tuaja, më shumë se ata tashmë, me shikimin tuaj dhe dëgjimin tuaj të ndërmjetësuar nga teknologjia. Premtimi, megjithatë, është një botë ku jeta reale dhe teknologjia përzihet më shumë.

E ardhmja me të vërtetë e çmendur

Megjithatë, të gjitha ato investime dhjetëvjeçare plus në të ardhmen ende mbështeten në vegël që duhet të vishni, edhe nëse është vetëm një palë syze. Disa nga përparimet më të çmendura, më përpara dhe më të paparashikuara shkojnë edhe më tej – me kusht që të jeni të gatshëm të prisni disa dekada shtesë.

Pra, nëse dhe kur smartphone vdes, në të vërtetë do të jetë fundi i një epoke në shumë mënyra. Do të jetë fundi i makinave që ne mbajmë me vete në mënyrë pasive dhe fillimi i diçkaje që ua kalon trupat tanë drejt rrjedhës së informacionit dixhital. Ajo do të bëhet e çuditshme.

E megjithatë, shumë teknologë tashmë thonë se smartfone na japin superfuqitë me qasje në dije, mençuri dhe aftësi përtej natyrës që na dha. Në disa mënyra, shtimi i mendjes njerëzore do të ishte superfuqi e fundit. /Lajmi.net/