“Tashmë e qartë se PAN-i i ka siguruar numrat nga AKR-ja” (Video)

Qeveria Haradinaj pritet që të formohet shpejt, nëse jo në datën 24, pak ditë pas saj.

Sipas analistit politik Haki Abazi, zvarritja e formimit të institucioneve do të përfundoj me 24 gusht, dhe që ky vonim i formimit nuk ka pasur të bëjë me numra, por thjesht me lidhjen e pazareve të partive politike edhe për zgjedhjet lokale.

Abazi ka thënë se është e qartë se numrat janë siguruar nga AKR-ja,duke folur edhe për ndarje të posteve të ndryshme

Por Qeveria e Haradinajt sipas Abazit do të ketë dy probleme të pa tej kalueshme, e që do ja bëjnë jo stabile qeverisjen

Haradinaj do të ketë sabotim të Listës Serbe, dhe nuk do e kalojë demarkacionin me Malin e Zi.