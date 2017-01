Supë me pulë dhe kokos

Përbërësit:

▪ 150 mililitra qumësht nga arra e kokosit

▪ një tufë e vogël me rrënjë të koriandrit

▪ dy feta xhenxhefil

▪ dy speca të kuq, pikant

▪ një lugë gjelle me salcë peshku

▪ një lugë gjelle me lëng lime

▪ 250 gram mish pule

▪ tri domate të vogla, të ndara përgjysmë

▪ pesë kërpudha të njoma, të ndara në katër pjesë

Përgatitja:

Nxehni në tigan qumështin e kokosit, derisa të fillojë të vlojë.

Shtoni xhenxhefilin, specat dhe rrënjët e koriandrit. Përzini përbërësit për një minutë, e më pas shtoni mishin e pulës.

Vazhdoni të përzieni në temperaturë të lartë, derisa pula të jetë gati, pastaj shtoni kërpudhat, domatet, salcën e peshkut dhe lëngun e limës.

Vazhdoni të përzini në temperaturë të lartë, derisa pula të jetë pjekur si duhet.

Shërbejeni dhe shijojeni.