Si të shmangim problemet e vazhdueshme të tretjes dhe fryrjes së barkut

Ndryshimet në sistemin tretës, mund të jenë të vogla, por acaruese. Nëse keni shtuar në peshë, mund të ndieni urth, mund të keni vështirësi në tretjen e bulmetit ose të perimeve të pagatuara.

Edhe nëse keni qenë të rregullt gjatë gjithë jetës, mund të prekeni nga kapsllëku apo çrregullime në jashtëqitje. “Shumica e ndryshimeve që vini re, mund të mbahen lehtësisht në kontroll duke ndryshuar stilin e jetesës, si për shembull: të përtypeni më mirë, të pini më shumë ujë dhe të hani vakte më të vogla në sasi, por më të pasura me fibra, – thotë dr. Sita Chokhavatia, një profesoreshë e asociuar në gastroenterologji në Fakultetin e Mjekësisë ‘Mount Sinai’, por kjo nuk do të thotë të mos ia vini veshin simptomave: për shembull, nëse jeni mësuar të dilni jashtë përditë dhe keni tri ditë pa dalë, duhet të telefononi mjekun.”

DENDUNI ME FIBRA: Konsumi i më shumë frutave dhe perimeve të pasura me fibra, në vend të yndyrave të ngopura dhe mishit të kuq, ju ndihmon të dilni jashtë rregullisht dhe disa studime kanë treguar që kjo mund të pakësojë rrezikun e prekjes nga kanceri i zorrës së trashë. Duke qenë se ndihmojnë edhe në uljen e kolesterolit dhe të sheqerit në gjak, fibrat ndihmojnë në uljen e rrezikut të prekjes nga sëmundjet e zemrës dhe diabeti. “The Institute of Medicine of the National Academies” rekomandon 21 gramë fibra në ditë për gratë nga 50 vjeç e lart; 30 gramë për meshkujt e së njëjtës moshë. Disa burime të shkëlqyera fibrash përfshijnë frutat, perimet, bishtajat, frutat arrore dhe drithërat integrale. Fara e lirit përmban rreth 3 gramë fibra për një lugë gjelle. Shija e saj si arrë shkon me shumë ushqime: hidhni 1 deri në 2 lugë gjelle në petulla, bollgur, smoothie ose në kos. Sipas disa studimeve, ajo ul inflamacionet, nivelin e sheqerit në gjak dhe kolesterolin.

PINI MË SHUMË UJË: Të qenët i hidratuar, përshpejton tretjen dhe ndihmon trupin t’i shpërbëjë ushqimet me më shumë efikasitet. Uji e ndihmon gjithashtu trupin që të nxjerrë jashtë toksinat dhe mbetjet ushqimore përmes urinimit, djersës dhe jashtëqitjes. Nëse nuk pini mjaftueshëm lëngje, ka të ngjarë të vuani nga kapsllëku.