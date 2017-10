Shenjat e horoskopit që ”vdesin” të fusin hundët në punët e të tjerëve dhe të kritikojnë

Të gjithë ne vijmë në jetë me disa valixhe bosh që me kalimin e viteve i mbushim me kujtime, përjetime, eksperienca të reja, gabime, stereotype e shpeshherë edhe me paragjykimeme që ndërtojmë për të tjerët.

Edhe pse nuk duam ta pranojmë, dëshira a nevoja për të gjykuar të tjerët është thuajse tek lindur tek çdokush, ndonëse 4 shenjat e mëposhtme të horoskopit shquhen për ‘’të fusin hundët në punët e tjetrit” dhe t’i gjykojnë ata:

1. Gaforrja

Gaforret i marrin gjërat shumë personalisht, për këtë arsye i lejojnë vetës që të gjykojnë gjithçka e çdokënd edhe kur nuk kanë të bëjnë me ta. Edhe pse është mirë të besoni në intuitën tuaj, nuk duhet të kritikoni të tjerët.

2. Virgjëresha

Virgjëresha, vazhdimisht gjykon gjithçka. Mos u shqetësoni për të tjerët, por për veten. Askush nuk është perfekt, sa ju, nëse i ulni njerëzit e tjerë disa herë në heshtje, ata do të kenë shumë më shumë gjasa që t’ju prishin përditshmërinë tuaj.

3. Peshorja

Peshores nuk i pëlqen konfrontimi, prandaj tendencat tuaja gjykuese tentojnë të shfaqen në mënyra të ndryshme. E doni drejtësinë shoqërore dhe më shpesh e gjeni duke gjykuar njerëzit që ju rrethojnë. Shpenzoni më pak kohë duke u shqetësuar për mënyrën se si të tjerët e bëjnë jetën e tyre.

4. Bricjapi

Oh Bricjapër, ju jeni fanatikë të kontrollit nga natyra. Duhet të ndaloni së gjykuari të tjerët, dëgjojini më shumë dhe respektoni pikëpamjet e tyre. Hapeni mendjen për mundësi të reja, kjo do t’ju bëjë më të lumtur. /Lajmi.net/