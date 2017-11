Sa kohë mund t’i ruajmë vezët në frigorifer?

Shpesh ndodh që të harrojmë se kur i kemi blerë vezët apo nuk mund ta gjejmë datën e skadimit në kuti.

Nëse nuk mund ta gjeni datën e skadimit, përpiquni t’i shpenzoni vezët brenda tri javëve nga data e blerjes. Në këtë kornizë kohore, vezët do ta kenë cilësinë më të lartë.

Kini kujdes gjatë blerjes së vezëve. Në paketim nuk duhet të shkruajë afati i përdorimit më i gjatë se 30 ditë, sepse kjo nuk e garanton freskinë e tyre, pasi në shumicën e rasteve nuk shkruan edhe data e paketimit.

Sipas Foodsafety.gov, vezët e papërpunuara në lëvozhgë mund të mbahen në frigorifer për tri deri në pesë javë.

Ngrirja e vezëve në lëvozhgë nuk rekomandohet. Në vend të kësaj, thyeni vezët, rrihini me rrahëse dhe pastaj ngrini ato.

Si mund ta njihni një vezë të prishur? Një mënyrë e thjeshtë për ta testuar freskinë e vezëve është ta zhytni atë në një enë me ujë. Veza e freskët do të fundoset, ndërsa veza e vjetër do të pluskojë.