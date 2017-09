Riorganizimi, Basha mbledh kryetarët e degëve të PD

Kryetari i PD-së Lulzim Basha ka mbledhur sot kryetarët e PD në një takim për analizën e humbjes së zgjedhjeve dhe riorganizimin e kësaj partie.

Basha nuk ka humbur asnjë ditë kohë pas marrjes së vendimit unanim nga Kryesia e PD-së, siç e deklaroi vetë pas asaj mbledhjeje, “për të nisur menjëherë një proces analize dhe konsultimi me bazën demokrate duke përfshirë të gjithë simpatizantët e Partisë Demokratike me qëllim forcimin e Partisë Demokratike, reformimin, bashkimin dhe përballjen me Edi Ramën dhe qeverinë e dalë përmes tjetërsimit kriminal të vullnetit të shqiptarëve”./syri.net