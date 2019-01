Raundi i katërt në Kupën FA me super derbin Arsenal – Man Utd, këto janë çiftet

Sot ka përfunduar edhe ndeshja e fundit për raundin e tretë të Kupës FA.

Liverpool është eleminuar nga Wolverhampton pasi është mposhtur me rezultatin 2:1.

Menjëherë janë mësuar edhe çiftet për raundin e katërt të këtyre garave, ku vëmendje tërheq ndeshja Arsenal – Manchester United, shkruan lajmi.net.

Në anën tjetër, Chelsea e Manchester City do të kenë punë diçka më të lehtë. “Citizens” do të përballen me Burnley kurse Chelsea me Sheffield ose Luton.

Ndeshje interesante do të jetë edhe ajo mes Crystal Palace dhe Tottenham Hotspur.

Më poshtë mund t’i shihni të gjitha çiftet për raundin e katërt të Kupës FA. /Lajmi.net/