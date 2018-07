Rashiti: Autonomia për Veriun në këmbim të ulëses në OKB është skenar i mundshëm

Në Info Magazine të Klan Kosovës ai ka deklaruar se kjo do të mund ta nxiste pastaj kërkesën e Kosovës që i njëjti status t’i jepet Luginës së Preshevës, si edhe heqjen e të drejtave të zgjeruara të serbëve në Kuvendin e Kosovës.

“Por nëse do të ketë autonomi për Veriun, atëherë duhet të hiqet e drejta e shumicës së dyfishtë. Madje ka një simpati ndërkombëtare për heqjen e kësaj të drejte për çështjet që nuk janë vitale për serbët në Kosovë”.

“Aleksandar Vuçiq po mendon që marrëveshjen ta hedhë në referendum dhe nëse kalon, atëherë Rusia do ta ketë të vështirë për ta bllokuar. Nga ana tjetër, Gjermania bëhet anëtare e Këshillit të Sigurimit dhe synohet që edhe implementimi të përmbyllet brenda dy vjetëve të ardhshme”.

Rashiti ka nënvizuar se procesi do të udhëhiqet nga presidenti i Kosovës dhe ai i Serbisë, ndërsa liderët tjerë partiakë dhe të institucioneve në vend do të jenë pjesë e ekipeve që do t’i bëjnë gati draftet për marrëveshjen finale.

“Kadri Veseli, Ramush Haradinaj, Fatmir Limaj nuk do të jenë negociatorë. Do të ketë Ekip Negociator, që do t’i formulojë draftet e marrëveshjes”.