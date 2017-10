Përmes pluhurit magjik në yje, këto janë materialet e ndritshme që ju mrekullojnë

Yjet janë të jashtëzakonshëm.

Kur shikoni qiellin, ju japin ndjesinë se mrekullitë ekzistojnë. Ju mbushin imagjinatën dhe ju japin forcë për të qenë pjesë e përrallave magjike të universit, shkruan lajmi.net

Megjithatë, diku në botë, këto yje bëhen nga disa materiale. Të ndritshme madje.

Në librin ‘Harry Potter and the Methods of Rationality’ nga Eliezer Yudkowsky mes të tjerash përshkruhet rrëfimi i profesorit Quirrell: ‘’Nganjëherë, kur kjo botë duket e urryer, unë mendoj se ku mund të jetë një tjetër vend larg nga këtu ku mund të isha unë. Yjet janë shumë larg dhe duhet kohë mjaft e gjatë për të arritur atje, nëse mund ta gjej rrugën. Dhe unë vazhdoj të ëndërroj për ‘ta, nëse fle shumë, shumë gjatë…’’

Shikoni copëzat magjike të yjeve më poshtë. /Lajmi.net/