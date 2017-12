Për 3 orë gruaja qëndron me kalin e saj të bllokuar – atëherë një fermer bën gjithçka që mundet për t’i shpëtuar jetën

Çdokush që ka qenë ndonjëherë në oqean e di se mund të jetë i paparashikueshëm. Një gjë që ju kurrë nuk duhet të nënvlerësoni është vala; mund të jetë e pabesë nëse e gjeni veten në vendin e gabuar në kohën e gabuar.

Valët mund të befasojnë dhe të gëlltisin njerëzit dhe kafshët, dhe në disa raste kjo mund të çojë në një vdekje të ngadaltë dhe mizore. Kjo ishte pothuajse ajo që ndodhi me një kalë 18-vjeçar të quajtur Astro, transmeton lajmi.net.

Pronari i Astro, Nicole Graham dhe vajza e saj ishin duke hipur në kuajt e tyre përgjatë plazhit pranë Geelong, në jug të Melburnit, Australi. Por pas një kohe, kuajt u gjetën në rërë të butë dhe toka poshtë tyre u shndërrua në një kurth me baltë.

Vajza e Nicole dhe kali i saj arritën të iknin, por ajo dhe Astro u mbytën më thellë në baltë. Astro së shpejti ishte deri në qafë në baltë dhe rrezikoi të mbytej deri në vdekje. Nicole kaloi tre orë nga ana e Astros në një betejë për jetë dhe vdekjeje.

Sa më shumë kohë që Astro kaloi në baltë, aq më e dëshpëruar ishte gjendja. Gjatë kësaj kohe, Nicole duhej të mbante qetësinë e saj të kuajve prej 450 kilogramësh për ta ndaluar atë që të zhytet më thellë në baltë. Pas tre orësh, Astro ishte afër mbytjes dhe u përball me mundësinë e vdekjes së etjes dhe lodhjes. Përveç kësaj, vala ishte në rrugën e saj.

Për fat të mirë, vajza e Nicole ishte në gjendje të merrte sigurinë dhe të kërkonte ndihmë. Përfundimisht, një ekip shpëtimi dhe një veteriner mbërritën në vendin e ngjarjes. Për të ndaluar panikun Astro, veterineri e injektoi atë me një qetësues. Nicole qëndroi me Astro gjatë gjithë eksperiencës së tij, duke folur me të për ta mbajtur atë të qetë. Një helikopter u thirr gjithashtu, por nuk mund të ndihmonte pasi Astro ishte mbërthyer aq thellë në baltë sa ishte e pamundur të lidhte një litar rreth tij për ta ngritur atë në siguri.

Ekipi i shpëtimit u përpoq ta çlirojë Astro-n, dhe Nicole filloi të frikësohej nga më të këqijat teksa afrohej. Ekipi u përpoq të gërmonte kalin, por toka, e cila ishte bërë si shigjetat, ishte shumë e butë.

Pastaj, një fermer arriti në vendin e ngjarjes në traktorin e tij dhe një përpjekje e fundit hendek u bë për të liruar kalin duke përdorur një litar të lidhur me makinën e tij.

Kjo ndodhi kur ndodhi mrekullia – Nicole, punonjësit e shpëtimit dhe fermeri arriti të lirojë Astro nga balta.

Shikoni shpëtimin dramatik këtu:

Nicole ka 10 kuaj dhe rregullisht kalëron ata përgjatë plazhit, por kjo ishte hera e parë që një prej kuajve të saj kishte mbërthyer.

Për fat të mirë, çdo gjë shkoi mirë këtë kohë, por kjo histori tregon se nuk ka të lënduar të jesh ekstra i kujdesshëm.

Mbi të gjitha, kjo histori është një provë e dashurisë së pabesueshme mes një njeriu dhe kafshëve të tij dhe asaj që lidhja midis tyre mund të bëjë mrekulli të vërtetë!

Ndani nëse mendoni se kjo është një histori frymëzuese e përkushtimit dhe përkushtimit. /Lajmi.net/