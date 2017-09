Pasi shkatërroi Kubën, Irma rifiton fuqinë duke synuar Floridan (Video)

Pas goditjes së Kubës të shtunën herët dhe duke lënë më shumë se 20 të vdekur nëpër Karaibe, Irma sapo është forcuar duke synuar në jug të Floridës me erëra 160 mph (257 kph).

Irma rifitoi statusin e Kategorisë 5 të premten vonë, ndërsa mijëra njerëz në Karaibe luftuan me dëshpërim për të gjetur strehim ose shpëtuar nga ishujt e tyre të stuhisë dhe më shumë se 6 milionë njerëz në Florida dhe Gjeorgji u paralajmëruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre.

Porto-Riko, Republika Dominikane dhe pjesa lindore e Kubës nuk raportuan viktima të mëdha apo dëmtime nga mesi i pasdites të premten pasi Irma u mbështjellë në veri të ishujve më të mëdhenj të Karaibeve.

Shumë banorë dhe turistë u larguan pasi stuhia shkatërroi disa nga terrenet më ekskluzive tropikale të botës, të njohura për ujërat e tyre bruz dhe bimësinë e gjelbëruar. Midis tyre: Shën Martin, St Barts, Shën Thomas, Barbuda dhe Anguilla.

Irma shkatërroi shtëpitë, dyqanet, rrugët dhe shkollat; hoqi pushtetin, ujin dhe shërbimin telefonik; kapur mijëra turistë; dhe hoqi pemët e gjetheve të tyre, duke lënë një peizazh të frikshëm, të mbuluar me plumb, me fletë metalike dhe lëndë djegëse.

Të premten, plaçkitjet dhe të shtëna u raportuan në Shën Martin, dhe një shtetrrethimi u vendos në Ishujt Virgjër të Shteteve të Bashkuara.

Shumë nga viktimat e Irma u larguan nga anijet e tyre në tragete dhe anije peshkimi nga frika e Uragani Hose, një stuhi e kategorisë 4 me erëra 150 mph që mund të ndëshkonte disa vende gjatë gjithë kësaj jave.

“Unë nuk mendoj se duhet një shkencëtar me raketa që të dijë se dëmi i mëtejshëm është i afërt”, tha Inspektori Frankie Thomas i Forcave të Policisë Mbretërore të Antigavës dhe Barbudës.

Në Barbuda, një ishull koralesh që ngrihej mbi 38 metra mbi nivelin e detit, autoritetet urdhëruan evakuimin e të gjithë 1400 njerëzve në Antigua fqinjë.

Të vdekurit përfshinin 11 në Shën Martin dhe St Barts, katër në Ishujt Virginiane të SHBA, katër në Ishujt Virgjër Britanikë dhe një në Anguilla dhe Barbuda.

Gjithashtu, një surfer 16-vjeçar profesionist i vogël u mbytën të martën në Barbados, ndërsa sërfizoi një rritje të madhe të shkaktuar nga një Irma që afrohej.

Shumë viktima zgjodhën nëpër rrënojat e asaj që dikur kishin qenë shtëpitë e ëndrrës së Karaibeve.

Në St Thomas në Ishujt Virgjër të SHBA, linjat e energjisë dhe kulla u rrëzuan, një impiant për trajtimin e ujërave të zeza u dëmtua rëndë dhe port ishte në rrënojat, së bashku me qindra shtëpi dhe dhjetra biznese.

Këngëtarja Laura Strickling dhe bashkëshorti i saj, Taylor, u shpërngulën në Shën Tommas tre vjet më parë nga Uashingtoni në mënyrë që të mund të merrte një vend pune si avokat. Ata morën me qira një apartament në katin e sipërm me një pamje mahnitëse të ujit të bruzes të Gjirit të Meganit.

Strickling huddled me burrin e saj dhe vajzën e tyre të vitit në një apartament bodrum së bashku me një tjetër familje si stuhi shpërthyer për 12 orë, transmeton lajmi.net.

“Zhurma ishte vetëm shurdhuese. Ishte aq e zhurmshme që menduam se kulmi ishte zhdukur”, tha ajo, duke shtuar se ajo dhe tre të rriturit e tjerë “ishin të tmerruar, por mbajtjen e së bashku për foshnjat”.

Strickling, i cili vizitoi burrin e saj në Afganistan, kur punoi atje, shtoi: “Unë kam pasur për t’u ulur në një përleshje talebane, dhe kjo ishte më e frikshme”.

Kur ata dolën, ata gjetën banesën e tyre të padëmtuar dhe pemët nuk kishin gjethe.

“Ne jemi të shqetësuar nga mendimi se duhet të bëjmë gjithçka përsëri me Uragani Hose. Është pak, pak, mirë, nuk është mirë”, tha ajo, zëri i saj u zhduk.

Irma kërcënoi se do të shtynte rrugën e saj drejt veriut nga një fund të Floridës në tjetrën duke filluar të dielën në mëngjes, në atë që shumë frikë mund të ishte një Big One me kohë të tmerrshme, katastrofike. Evakuentët bllokuan ndërshtetërore anembanë Floridas dhe Gjeorgjisë, deri në veri si Atlanta.

Ndërkohë, më shumë se 1.600 kilometra në lindje, autoritetet komanduan një traget nga Montserrat me hapësirë ​​për 350 dhe filluan të lëviznin njerëzit nga Barbuda në ishullin më të madh të Antigua. Pronarët e disa anijeve peshkimi gjithashtu vullnetarë për të ndihmuar.

Thomas, inspektori i policisë mbretërore, tha se disa struktura mbetën në këmbë në Barbuda, madje edhe ato që nuk u shkatërruan, kishin disa dëme.

Në Shën Martin, i cili është i ndarë në mes të kontrollit holandez dhe francez, kafenetë dhe dyqanet u mbytën, dhe stuhia u largua nga degët e zeza të zeza të zhveshur nga gjethet. Makinat e goditura, metalet e valëzuar, kompensatë, hekuri i punuar dhe mbeturinat e tjera të mbuluara pas rrugës. Kulmet u shqyen shumë shtëpi.

Kishte mbetur nga Hotel Mercure i Shën Martinit, por shenja e saj, e pikturuar në një mur të qetë.

William Marlin, kryeministri i anës holandeze të Shën Martin, tha se shërimi pritej të zgjaste disa muaj edhe para se Hoseja të kërcënohej të bënte gjërat më keq.

“Kemi humbur shumë shtëpi, shkolla janë shkatërruar,” tha ai. “Ne parashikojmë një humbje të sezonit turistik për shkak të dëmit që u bë në pronat e hoteleve, publicitetin negativ që do të kishte që është më mirë të shkosh diku tjetër sepse është shkatërruar, kështu që do të ketë një ndikim serioz në ekonominë tonë”.

Jalon Shortte tha se hipja nga Irma në apartamentin e tij të lartë në Tortola, në Ishujt Virgjër Britanikë, ishte gjëja më e frikshme që ai kishte kaluar ndonjëherë.

Presioni i ajrit i dëmtoi veshët, pemët ranë në çatinë e tij, dritaret dilnin dhe doli një derë, shkroi në Facebook. Stuhia madje mori bojë jashtë mureve, tha ai.

Faqja e tij në Facebook ishte e mbushur me imazhe që ai kishte marrë nga Tortola i jahteve të fundosura, automjeteve të grimcuara dhe morrave të mbeturinave. Ai tha se plaçkitja ishte e shfrenuar.

Midis shkatërrimit, Shortte ka punuar për të sjellë në internet një fabrikë të desalination ujit. “Ne duhet të rrinë së bashku dhe të rindërtojnë,” tha ai. /Lajmi.net/