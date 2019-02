Noizy me album të dytë, zbulon detajet

View this post on Instagram

Dua tu them qe po punoj per nje album qe Jet CD. Ne fakt ky do jet Albumi im I dyte me CD. Prandaj sdo te jem shume aktiv ne rrjete sociale. Do me falenderoni me vone gjithsesi 🤪. #AlbumTitle? 😉 Kush e gjen #OTR4LIFE