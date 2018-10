Në këto vende nuk do të ketë rrymë ditët në vijim

KEDS njofton se gjatë ditëve në vijim do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në disa pjesë të Kosovës.

Sipas komunikatës së KEDS-it, ndërprerjet do të bëhen me qëllim të mirëmbajtjes së rrjetit furnizues

Njoftime 16 tetor 2018

Prishtina

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.10.2018 në NS 110/35/10 kV Palaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Palaj (Kodi: 18024001) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Bivolak te Berishët, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitullaë, Grabovci, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive, revizion i LP 10 kV.

2.

Më 18.10.2018 në NS 35/10 kV Kolqi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Koliqi (Kodi: 14016002) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Koliqi, Ballabani dhe Nishevci.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive, revizion i LP 10 kV.

3.

Më 18.10.2018 në NS 35/10 kV Kolqi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Grashtic-Radashevc (Kodi: 14016001) prej orës 10:30 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Grashtica dhe Radasheci.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë në LP 10 kV.

4.

Më 18.10.2018 në NS 35/10 kV Fushkosova do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Vragolia (Kodi: 15018007) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Vragoli, Miradi e Ulët (një pjesë), Batusa, Henci, Lagja 29 dhe Pompa FAM GAS.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

5.

Më 18.10.2018 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Podujeva 5 (Kodi: 14000005) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyteti, Polonica, Lagjja Hoxheviq dhe Ballovci.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i Lp 10 kV.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 17.10.2018 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Kodra e Trimave 3 (Kodi: 13000012037) prej orës 08:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.Mic Sokoli, Nuhi Berisha, rr.Rexhep Gjeli dhe Ramë Govori.

Arsyeja e ndërprerjes: Kalimi i ngarkesës.

2.

Më 18.10.2018 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV J22 Kodra e Trimave 4 (Kodi: 13000012) prej orës 08:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kodra e Trimave 3, Kodra e Trimave 4, Kodra e Trimave 1/1 dhe Kodra e Trimave ½.

Arsyeja e ndërprerjes: Për demontimin e trafo blindës ekzistuese dhe montimin e trafo blindës se re “Kodra e Trimave 4”.

2.

Më 18.10.2018 në NS 35/10kV Mazgiti do të ndërprehet:

Dalja 10kV Breznica (Kodi: 15019009) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.

Arsyeja e ndërprerjes: Vazhdim i punimeve në projektin për kycjen e LP të ri në pjesën Mazgit-Barilevë dhe demontimi i LP të vjetër.

Prizreni

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.10.2018 në NS 35/10 kV Zhuri do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Hoqa e Qytetit (Kodi: 30035005) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zhur, Vlashnjë, Poslishtë, Nashec, Muradem, Lubiqevë, Leskovec, Kobajë, Jeshkovë, Hoqë e Qytetit, Grazhdanik, Billushë, Afariste:Resturant “Keshtjella”,”Pompa Benxines Zhuri”, Betonjera “Vellazrit e Bashkuar”,Billushë “Pompa e Ujit”, Vlashna “Fanaj Petroll”.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive, revizion i LP 10 kV.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 18.10.2018 në NS 35/10 kV Dragashi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Restelica (Kodi: 30036002) prej orës 09:00 deri në ora 11:00 dhe prej orës 17:00 deri në ora 19:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Lubovishte, Kukjan, Vranishte,Restelica, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok, Orqushë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

Ferizaj

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.10.2018 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gadime (Kodi: 41000013) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Babushi i Muhaxherëve, Gadime e Ulët, Gadime e Lartë, Vrella dhe Plitkoviqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive, revizion i LP 10 kV.

2.

Më 18.10.2018 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sllovia (Kodi: 41000003) prej orës 08:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dobratin, Gushtericë e Poshtme, Livagjë,Sllovi, Smallush, Çollapek, Gllavicë dhe Marevc.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i izolatorëve , konzollave dhe përçuesve.

3.

Më 18.10.2018 në NS 35/10 kV Kaçaniku do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bobi (Kodi: 40043002) prej orës 09:30 deri në ora 09:45 dhe prej orës 14:45 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bobi, Ivaja, Kotlina, Laqi, Bushi, Pusteniku dhe Strazha.

Ndërsa prej orës 09:30 deri në ora 15:00. Degzimi Stragzhës(Kodi: 40043002057, 40043002063,40043002064, 40043002114) pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Fshati Stragzhes.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

4.

Më 18.10.2018 në NS 110/35/10 kV Bibaj T3 do të ketë ndërprerje totale: (Kodi: 400) prej orës 14:00 deri në ora 19:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyteti (një pjesë), rr. Rexhep Bislimi, Rr. Hasan Prishtina, TS Pylltaria, Grupi i Bizneseve, Fshati i Vjeter, Dardania, Sojeva, Mirosala, Bibaj, Zllatari , Vëllezërit Gervalla, Magjistralja Prishtinë-Shkup (pjesa prej urës deri te HIB Petroli), 28 Nëntori, Astrit Bytyqi, Haki Braha, Emin Duraku (një pjesë), rruga e Talinovcit dhe Lagjja e Re, Komogllava dhe Gërrlica.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i Scadës.

5.

Më 18.10.2018 në NS 110/35/10 kV Bibaj T1-T2 do të ketë ndërprerje totale: (Kodi: 400) prej orës 11:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Deshmoret e Kombit, rr.Spitalit; rr.12 Qershori (nje pjese), Rruga Emin Duraku, Gjon Sereqi, objektet banesor Inxhinieringu, Hjarush Beqiri, Vizioni (Qerdhja), Naser Hetemi, Xhemaj Ferati, Seli Palushi, TS (MBTS),TS ” 14 “,TS ” 14″ (Kulla),TS Ura e Dudit, Rr Epopeja e Jezercit ,Rr.12.Qershori (nje pjese), rr.Deshmoret e Kombit (nje pjese), rr.Skenderbeu, rr.Sejdi Sejdiu, Kazerma, Mineksi, FSK TS i ri, IRK-ja, Fabrika e Vajit , Fitorja dhe Fabrika e bukës , fabrika e gypave , Rr. Nerodimes, Ujvara, Frigoriferi, Barakat, Rr. Enver Topalli,Deshmoret e Kombit, Regjep Bislimi, Greme, Gaçka, Burrnik, Izhanc, Kashtanjeva, Bajnicë, Semaj, Prushaj,Sllatina dhe bizniset private, Manastirc, Nerodime e Ulët dhe e Epërme, Balaj, Jezerc dhe bizniset private, Doganaj, Zaskok, Pleshina e Ulët dhe e Epërme, Dubrava, Fabrika e ujit Pleshine, Varoshi, Gërlica, Komogllava, Rakaj dhe bizniset private, Rr, Riza Matoshi, Imri Halili Nikadinin, RR-Varoshit, Qiraxhit Voskopoja, Trupaj, Trimor, Bicaj (Biqevc), Pallosh (Biqevc), Nikaj, Tushaj – Soponica,Malsi (Malzez), Vatë, Nikaj dhe biznise private, Bobi, Ivaja, Kotlina, Laqi, Bushi, Pusteniku, Strazha, Lagjja Dushkaja, Stacioni Hekurudhor, Stacioni i Autobuseve, Sheshi Ismajl Raka qender, P-8, Kërbliq dhe Leskovicë, Drenusha, Rakoci, Sanatoria, Llanishta, Gjurgjedelli, Runjeva, Hekurudha, Kisi, Lagje e re, Rr. Emin Duraku, rr. e UÇK-së, lagjja Ramadan Agushi, Vakufi, Shtëpia e mallrave, Teqja, Policia dhe Kuvendi Komunal, Fabrika “Lepenci”, Doganaj, Duraj, Kaçanik i Vjetër, Stagovë, Begracë, Elezaj, Një pjesë e qyetit -Komuna, Ambulanta, Shtepia e mallrave,Qendra e Shterpces, Hotel Breza dhe Junior,Vikendicat,Jazhinca,Sevce,Verbishtica dhe bizniset private, Një pjesë e Shtërrpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e ulët, Biti e epërme, Shushiqë, Paloj, Gotovushë, Drekoci, Viqë, Firaj, Brod , TS Repititori, TS Shkolla Skijimit, TS Kulla, TS Hotel Molika , Pilana,Farma,Gllogu, Silkapori, X- Fort.Renova ,Dauti comerc.Kivo, Renova, Stagova & Dauti Comerc dhe KIVO.

Vërejtje: Nga kjo dalje furnizohet BRE Matkos Grop.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i Scadës.

Gjakova

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.10.2018 në NS 35/10 kV Gjakova l do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ponoshevci (Kodi: 80080006) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive, revizion i LP 10 kV.

2.

Më 18.10.2018 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ura Terezive (Kodi: 81000004) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhader, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i Lp 10 kV, pastrim i trasesë.

Gjilani

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.10.2018 në NS 35/10 kV Gjilani l do të ndërprehet:

Dalja 10 kV TS Nr-1 (Kodi: 60060003) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Mulliri, TS Teatri, TS Agrohermes dhe TS A – Fix .

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive, revizion i LP 10 kV.

2.

Më 18.10.2018 në NS 35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Stublla (Kodi: 61067001) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Stublla, Vërbovci, Gërnçari, Podgorci, gurthysi-MISINI, gurthysi-BENTAKOSI I RI, gurthysi-MOGILLTE, fabrika -UJSJELLSIT dhe Godeni.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i Lp 10 kV, pastrim i trasesë.

3.

Më 18.10.2018 në NS 110/10 kV Gjilani 5 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV J19 Zalli (Kodi: 63000019) prej orës 24:00 deri në ora 02:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr. e Prishtinës- kryqi, vetësherbimi Pireva dhe tregu i automjeteve.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi i vajit të transformatorit.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

3.

Më 18,19.10.2018 në TS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kllokoti (Kodi: 61065004) prej orës 11:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Kllokot, Radivojcë, Budrikë, Remnik dhe Xhylekarë.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përçuesit.

4.

Më 18,19.10.2018 në TS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Stacionari (Kodi: 61065003) prej orës 11:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Banja e Kllokotit, Banja Nën Naile, Mulliri Tina Fabrika e ujit.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përçuesit.

Mitrovica

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.10.2018 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Likovci (Kodi: 74000001) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kryshefc, Morinë, Makermal, Polluzha, Shtuticë, Likofci i Ri, Rezallë,Tushil, Rezallë e Re, Likofci, Obri e Ulët, Murgë, Plluzhinë dhe Ticë.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive, revizion i Lp 10 kV.

2.

Më 18.10.2018 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Turiqevci (Kodi: 74000006) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llausha, Rakinica, Kopiliq i epërm, Kllodernica, Turiqefc, Buroj, Vojnik, Izbica, Ozrim, Kopiliq i ulte, Aqarevë .

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive, pastrim trasesë.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 18.10.2018 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Runiku (Kodi: 74000005) prej orës 09:00-12:00 dhe 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: L.Mecini, Kotorri, Qubreli, Vitaku, Kostërci, Runiku, Baja, Syrigana, Radisheva, Qitaku. Leqini dhe Pemishta.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet nga nënkontraktorët.

2.

Më 18.10.2018 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10/0.4 kV Rukolli 3 (Kodi: 7400001007) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e Rr.28 Nentori.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit dhe panelit.

Peja

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.10.2018 në NS 110/10 kV Peja 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kastrati (Kodi: 51000007) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Doberdoli, Babiqi, Pistoni dhe Sedefi.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive, revizion i Lp 10 kV.

2.

Më 19.10.2018 në NS 110/35/10 kV Peja 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Rrokaqielli (Kodi: 50000005) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Rrokaqielli.

Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimi i rrjetës se tensionit të lartë.

3.

Më 17.10.2018 në NS 110/10 kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Strellci (Kodi: 53000004) prej orës 12:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Isniq, Lebush, Strellc i Epërm dhe Strellc i Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ndërprerësit të fuqisë.

4.

Më 18.10.2018 në NS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Juniku (Kodi: 53000007) prej orës 09:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lloqan, Dranoc, Sllup, Voksh, Polana, Poberxh, Prilep, Rastavic, Baballoq, LA Ramadani, Junik, Jasiq dhe Gjocaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e përçuesve.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 18.10.2018 në NS 110/10kV Deqani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Juniku (Kodi: 53000007) prej orës 09:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lloqan, Dranoc, Sllup, Voksh, Polana, Poberxh, Prilep, Rastavic, Baballoq, LA Ramadani, Junik, Jasiq dhe Gjocaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e përçuesve.

2.

Më 18.10.2018 në TS 35/10kV Gurrakoci do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Zallaqi (Kodi: 50052003) prej orës 09:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gurakoc Musollët, Gurakoc, Prekalle, Trubohoc, Zabllaq, Zallqi, Shalonovice, Osojan, Tupeq, Bllagaq dhe Dreja.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave.

3.

Më 18.10.2018 në TS 35/10kV Peja ll do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Maja e Zezë (Kodi: 50051007) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjimnazi, Kisha Ortodokse, Lidhja rezervë TS-7/2,Kfori Italian, KFOR Argjentina.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i shtyllave të betonit.