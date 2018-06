Ndërprerje e madhe e rrymës në vikend

KEDS ka njoftuar se gjatë vikendit do të ketë ndërprerje të planifikuar të energjisë elektrike në disa zona të Kosovës. Ndërprerjet do të shkojnë deri në pesë orë.

Ky është njoftimi i KEDS:

Prishtinë

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 08.06.2018 në TS 35/10kV Besia do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Prugovc (Kodi: 10013012) prej orës 11:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Barileva Lecët, Te kanali Besi, Leban te baza 1, Prugovc Extra Dragusha, Leban Dobratiqët, Besi Ambulanca 1, Rimanishta, Betonjerka private Lebanë, Objekti privat Deshishku, Zenit, Jaha Company, Prugovci Zuqollët.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i ndërprerësit të dëmtuar 10kV.

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 09.06.2018 në TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV FAN Zahir Pajaziti (Kodi: 14000014) prej orës 09:00 deri në ora12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: FAN Zahir Pajaziti, Letanc te Rexha, Smajlovit, Bajqina, Kërpimehi, Repa, Pollata, Dvorishta, Sllatina, Reqica, Zhitia, Sylevica, Breza, Trnavica, Murglla, Zakuta, Metehia dhe Dobërdoli.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllës ekzistuese me shtyllë këndore.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 11.06.2018 në TS 35/10kV Drenas do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Shtrubullova (Kodi: 16021004) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shtrubullovë, Krajkovë, Domanek, Baicë, Tërdevc dhe Obri.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP-it 10 kV.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 09.06.2018 në TS 35/10KV Lipjani do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Coca-Cola (Kodi: 41047004) prej orës 08:00–12:00 si dhe 13:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Coca-Cola

Arsyeja e ndërprerjes: Për shkak të projektit të kalimit të daljeve 10 kV nga NS 35/10 kV në NS 110/10 kV Lipjani.

2.

Më 09.06.2018 në TS 35/10KV Lipjani do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Dajti (Kodi: 41047007) prej orës 08:00–12:00 si dhe 13:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Besa.

Arsyeja e ndërprerjes: Për shkak të projektit të kalimit të daljeve 10 kV nga NS 35/10 kV në NS 110/10 kV Lipjani.

3.

Më 09.06.2018 në TS 35/10KV Lipjani do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Bonus (Kodi: 41047009) prej orës 08:00–12:00 si dhe 13:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Bonita.

Arsyeja e ndërprerjes: Për shkak të projektit të kalimit të daljeve 10 kV nga NS 35/10 kV në NS 110/10 kV Lipjani.

4.

Më 10.06.2018 në TS 35/10KV Lipjani do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Zjarrfiksat (Kodi: 41047008) prej orës 08:00–12:00 si dhe 13:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Rexhep Bytyqi, TS Zjarrfikësit.

Arsyeja e ndërprerjes: Për shkak të projektit të kalimit të daljeve 10 kV nga NS 35/10 kV në NS 110/10 kV Lipjani.

5.

Më 10.06.2018 në TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Sllovia (Kodi: 41000003) prej orës 08:00–12:00 si dhe 13:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dobratin, Gushtericë e Poshtme, Livagjë,Sllovi, Smallush, Çollapek, Gllavicë dhe Marevc.

Arsyeja e ndërprerjes: Për shkak të projektit të kalimit të daljeve 10 kV nga NS 35/10 kV në NS 110/10 kV Lipjani.

6.

Më 10.06.2018 në TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Konjuh (Kodi: 41000004) prej orës 08:00–12:00 si dhe 13:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lipjani (një pjesë), Konjuhu, një pjesë e Banullës, Bizneset përgjatë Magjistrales Prishtinë – Ferizaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Për shkak të projektit të kalimit të daljeve 10 kV nga NS 35/10 kV në NS 110/10 kV Lipjani.

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 11.06.2018 në TS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Rashica (Kodi: 41046001) prej orës 12:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Davidovci, Rashinca Muzeqina, Vojnovci dhe Gjergjaj.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosjen e shtyllave 12/1600.

2.

Më 09.06.2018 në TS 35/10kV Ferizaj II do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Kosovatransi (Kodi: 40041004) prej orës 10:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Policia, Prokuroria, Viva Fresh, ETC, ndërtesa e TMK.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosjen e shtyllave 12/1600

3.

Më 09.06.2018 në TS 35/10kV Kaçaniku do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Drejtimi 630 (Kodi: 40043003) prej orës 09:00 deri në ora 10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dushkaja, Stacioni Hekurudhor, Stacioni i Autobuseve, Sheshi Ismajl Raka qendër dhe P-8.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i objektit.

4.

Më 11.06.2018 në TS 35/10kV Shtërpca do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Gotovusha 630 (Kodi: 40044005) prej orës 11:00 deri në ora14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Shtërrpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e Ulët dhe e Epërme, Shushiqa, Paloji, Gotovusha, Drekoci, Viqa, Firaj dhe Brodi.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçjen e TS Islam Mjekiqi.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 11.06.2018 në TS 35/10kV Ferizaj II do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Ujevara (Kodi: 40041011) prej orës 8:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Nerodimes, Ujëvara, Frigoriferi dhe Barakat.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i kokave kabllovike.

2.

Më 11.06.2018 në TS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Rashica (Kodi: 41046001) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Davidovci, Rashinca Muzeqina, Vojnovci, Gjergjaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i largpërçuesit.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 09.06.2018 në TS 35/10(20)kV Gjakova III do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Inkubatori (Kodi: 81084019) prej orës 11:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Tirana.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i ndërprerësit.

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 09.06.2018 në TS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Pataqani (Kodi: 82000001) prej orës 10:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bratotin, Drenoc, Nushpal, Pastasellë, Pataçan i Epërm, Pataçan i Poshtërm, Senoc, Varjak, Zatriç.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi dhe revizionimi i Sistemeve matëse.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 11.06.2018 në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Ponosheci (Kodi: 80080006) prej orës 14:00 deri në ora 15:15

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolica.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi dhe revizionimi i sistemeve matëse.

Gjilan

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 09.06.2018 në TS 110/20(10) kV Kamenica do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Strezovci (Kodi: 62000005) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kamenicë (T.S.P.Bazeni, Lagjja Çamëria, Ujësjellësi, Kollarët, Malësia), Moqari i Ulët, Reqani, Hajnoci, Meshina, Bugjenica, Strezoci, Kosovica, Carevci, Bushinca, Tirinca, Krileva, Leshtari, Boleci, Vaganeshi, Kremenata dhe Rahovica.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.

2.

Më 11.06.2018 në TS 35/10 kV Lladovë do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Mulliri (Kodi: 61066012) prej orës 11:00 deri në ora 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri dhe Ceni compani.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi dhe revizionimi i sistemeve matëse.

3.

Më 11.06.2018 në TS 35/10 kV Lladovë do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Partesh (Kodi: 61066004) prej orës 12:30 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Parteshi, Budrika e Poshtme, Budrikë e Eperme, Nesale, Cerrnica, Gumnishta dhe Vrapqiqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi dhe revizionimi i sistemeve matëse.

4.

Më 11.06.2018 në TS 35/10kV Artanë do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Minierat 6kV (Kodi: 60024004) prej orës 10:30 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Minierat.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

5.

Më 11.06.2018 në TS 35/10kV Artanë do të ndërprehet:

· Trafo Fusha 35 [kV] – 1 (Kodi: 600240) prej orës 12:00 deri në ora 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Minjera , Bunjakt ,Kolonija e vjetër, Kolonija e minatorëve, Tullar, Jasenovik, Qeranovik, Bostoni,Turiqevci, Vllasali, Izvor, Koznicë, Svarqak, Prekoc, Manishincë, Zebincë, Vuqak, Llabjan, Llajshevc, Dragovc, Kukavicë dhe Gulmivoda.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele. Në anën 35kV dhe 10kV.

Pejë

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 09.06.2018 në TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Strellci (Kodi: 53000004) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Isniq, Lebushë, Strellc i Epërm dhe i Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i 3- shtyllave TM dhe përçuesit Al/Çe.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 11.06.2018 në TS 110/10(20)kV Peja 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Zahaqi (Kodi: 51000010) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Qyshk, Pavlan, Zahaq, një pjeës e Llabjanit, Deponia, Ramuni nje pjesë, Gllaviqica, Kërstovci, Leshan, Klinqin, Sverka e Thatë, Jabllanica e Leshanit dhe Rosujat.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërimi i shtyllave të tensionit të lartë.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 11.06.2018 në TS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Terrnavci (Kodi: 74000012) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinë e Mesme, Klinë e Eperme, Kline e Ulet, Tërnavc, Kuçicë

Arsyeja e ndërprerjes: Tërrnavc vendosja e bazave 10 kV.

Prizren

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 11.12.06.2018 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

· TS. 10/04 kV PEQANI I VARREZAT (Kodi: 32000007017 ) prej orës 8:00–12:00 si dhe 13:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Peqani I VARREZAT.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në Projektin Peqan lidhje te konsumatorëve.

2.

Më 11.12..06.2018 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

· TS. 10/04 kV PEQANI VII(TE LIVADHI ) (Kodi: 32000007001) prej orës8:00 –12:00 si dhe 13:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Peqani VII (te LIVADHI )

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në Projektin Peqan- lidhje te konsumatorëve.

3.

Më 11.12..06.2018 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

· TS. 10/04 kV PEQANI LAGJA HOXHAJ (Kodi: 32000007019 ) prej orës8:00 –12:00 si dhe 13:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Peqani dhe Lagjja Hoxhaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në Projektin Peqan lidhje te konsumatorëve.

4.

Më 11.12.06.2018 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

· TS. 10/04 kV PEQANI VIII ARIFAJ (Kodi: 32000007002) prej orës 8:00–12:00 si dhe 13:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Peqani VIII Arifaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në Projektin Peqan lidhje të konsumatorëve.

5.

Më 11.12.06.2018 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

· TS. 10/04 kV PEQANI II(TE PLEPAT), (Kodi: 32000007016) prej orës 8:00–12:00 si dhe 13:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Peqani II (te Plepat).

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në Projektin Peqan lidhje të konsumatorëve.

6.

Më 11.12..06.2018 në TS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Shkolla e muzikës (Kodi: 31000016) prej orës 8:00 –12:00 si dhe13:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra e Qytetit, Shadervani, Shkolla e mesme Gjimnazi,rr.Ismet Jashari-Kumanova.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në Projektin Farmakosi.

7.

Më 11.06.2018 në TS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Zhupa (Kodi: 31000026) prej orës 9:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Manasteric, Llokvicë, Neprogoshte, Reqan, Pllanjane Lubinje e epërme, Lubinje e ulet, Gornja Selle, Mushnikove, Ts Prevalla,HOTEL Sharri, Ts Sat styro,Ts Shpia e bardhe, Sredska, Stajkovc, Bogoshevc dhe Drajqiq.

Arsyeja e ndërprerjes: montimin e shtyllës.

8.

Më 11.06.2018 në TS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Korisha (Kodi: 31000010) prej orës 9:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda I, Lubizhda II, Lubizhda III, Gani Zekaj, Lagjeja Ahmetaj, Kamila, Bosch, Eda, Grupi i Bizneseve

Arsyeja e ndërprerjes: montimin e shtyllës.

9.

Më 09.06.2018 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Mamusha (Kodi: 31000010) prej orës 9:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Leshan, Tërrnjë, Neprebishtë, Mamushë, Zojzë, Medvec, Sërbicë e Ulët, afariste: Mulliri Rizam, Mulliri I Ri, Mulliri Xhevdet Mazrreku.

Arsyeja e ndërprerjes: montimin e shtyllës.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 09.06.2018 në TS 35/10 kV Sharri (Dragash) do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Rapqa (Kodi: 30036009) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rapqa e ulet, Rapqa e epërme, Fabrika Meka, Brezne, Krsteci ult, Krsteci nalt, Rrenci,Ferma TS- Berham Jonuzi,TS- Qendra Petroll,Buqe, Pllavë, TS-Ujsjellsi Brezne

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP.

2.

Më 11.06.2018 në TS 35/10 kV Sharri (Dragash) do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Levisha (Kodi: 31000012) prej orës 10:30 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Levisha, Sporti, Njegoshi, Aradha e Sharrit, Ujesjellesi, Qyteti, Jabllanica dhe Novoselani.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion I LP

3.

Më 11.06.2018 në TS 35/10 kV Prizreni IV do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Famipa (Kodi: 30033002) prej orës 10:00 deri në ora 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Famipa

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

4.

Më 11.06.2018 në TS 35/10 kV Prizreni IV do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Tjertorja (Kodi: 30033003) prej orës 11:30 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Tjerrtorja.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

5.

Më 11.06.2018 në TS 35/10 kV Prizreni IV do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Shkolla normale (Kodi: 30033004) prej orës 13:00 deri në ora14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Tusus 1, Lagjja Tusus 2, Lagjja Tusus 3, Lagjja Tusus 4, Lagjja Tusus 5, Shkolla Normale, KFOR-i turk, Lagjja e Trimave.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele. /Lajmi.net/