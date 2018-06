Mozzik jep lajmin e hidhur për fansat por ka një befasi!

Reperi nga Ferizaji Mozzik është shumë i pëlqyer nga publiku e posaqërisht nga gjeneratat e reja.

Që nga fillimi i karrierës ka arritur të rrëmbej zemrën e publikut këngët e të cilit janë shndërruar edhe në hite, shkruan lajmi net.

Ndërkaq, para pak çastesh ai ka dhënë lajmin e hidhur për fansat gjersa tregon se nuk do jetë i pranishëm në koncerte por që ka plane dhe projekte të shumta.

I lajmëroj fillimisht fansat, qe kete vit nuk do jem prezent ne koncere, turne, organizime ne Kosove/Shqiperi/Zvicer/Gjermani e gjithandej botes! Sigurisht qe do te me mungoni dhe ju sepse tani jeni bë pjesë e jetes sime! Kam një plan, shumë projekte të cilat do u’a dëshmoj gjatë kësaj periudhe të shkurtër! Këngë, videoklipe, bashkëpunimet nuk do ndalen! Ndërsa koncertet fillojnë nga muaji janar i vitit 2019. Shihemi”, është mbishkrimi imazhit.

Padyshim se hitet e famshme të tij do i mungojnë fansave dhe publikut anembanë botës. /Lajmi.net/