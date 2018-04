Motorola paraqet modele të reja G6

Motorola ka prezantuar tre modele të reja të smartfonëve të saj të mesëm të fushës G6.

Përveç modelit të ri bazë të serisë së suksesshme G6, prodhuesi paraqiti të enjten G6 Plus me një ekran më të madh dhe më të lirë G6 Play. Pajisjet janë dorëzuar me Android 8 të pastër (Oreo) dhe duhet të kushtojnë midis 200 dhe 300 euro dhe të vijnë në fillim të majit.

Telefonat vijnë në një raport aspekt prej 2: 1. Ekrani i G6 Plus do të matë 5.9 inç, G6 dhe G6 Play 5.7 inç.

Në versionin bazë, është instaluar një procesor Qualcomm Snapdragon 450 me 1.8 GHz. Ajo do të ofrohet me 32 dhe 64 GB memorie dhe si G6 Plus kanë një kamera të dyfishtë. Do të jetë në dispozicion prej 250 eurosh.

G6 Plus vjen me procesorin më të fortë Snapdragon 630 dhe 64 GB memorie dhe duhet të kushtojë vetëm nën 300 euro.

G6 Play ka një procesor Snapdragon 430 dhe karakterizohet nga një bateri e qëndrueshme me kapacitet 4000 mAh (G6 dhe G6 Plus çdo 3000 mAh). Do të kushtojë pak më shumë se 200 euro. /Lajmi.net/