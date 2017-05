Mjafton vetëm një gotë nga kjo që t’i thuani lamtumirë dhjamit të barkut!

Dhjami i përgjithshëm i trupit është një gjë, por në përgjithësi, ne jemi më të shqetësuar për yndyrën e barkut dhe dëshirojmë të heqim qafe këtë sa më shpejt që të jetë e mundur.

Ushtrimi është një zgjidhje e përgjithshme për të humbur peshë në të gjithë trupin, por sot ne do të ndajmë një që do të godet direkt në yndyrën e stomakut tuaj dhe do të shkrihet përtej pritjeve.

Për të përgatitur këtë pije, përbërësi kryesorë që ju nevojitet është fara qimnon.