Ministri serb uron festen e Fitër Bajramit

Me rastin e ditës së hapjes së Fiter Bajramit, Zëvendëskryeministri dhe Ministri për Komunitete dhe Kthim Dalibor Jevtiq përcolli urime të gjithë qytetarëve të fesë islame me dëshirën për lumturi, paqe dhe shëndet të mirë.

“Dua qe gëzimi i kësaj festë të madhe për të fuqizuar frymësisht të gjithë njerëzit e fesë islame dhe për të konfirmuar të vërtetën e përjetshme që vetëm së bashku në respekt, besim, tolerancë, bashkëjetesë dhe harmoni të ndërsjellë mund të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për veten dhe pasardhësit e tonë. Duke ushqyer këto vlera në mënyrën më të mirë të mundshme, ne do të kontribuojmë në afirmin ndërfetare dhe ndëretnike dhe ne do t’i respektojmë dhe mbrojmë dallimet si diçka të vlefshme.

Ju uroj te kaloni kete feste me familje, miq dhe njerëz dashamirës “, tha Jevtic në një shënim urimi,