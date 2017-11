Merr fund pritja, pamjet e para nga klipi i Noizyt dhe Ledrit

Duket se pritjes i ka ardhur fundi dhe bashkëpunimi mes tyre është finalizuar.

Bëhet fjalë për një klip mes Noizyt dhe Ledri Vulës. Ka qenë vetë Noizy i cili ka publikuar një foto në të cilën tregon një pjesë nga xhirimet e klipit ku shfaqet së bashku me Ledrin dhe mikun e tij aktorin Blerim Destani shkruan ekspress.

Krahas fotos ai ka shkruar: “Ju thash 1 dit kam me mrri.. Krejt atje nalt dhe pse nisën te qeshin ta shofim se kush qesh I fundit.. ku jam un do vi edhe grupi.. tapetet e kuqe ju mbani per vete sa t’bukra te gjith ju Po dukni,”-përfundon reperi.

Mbetet për tu parë se kur do të publikohet ky klip.