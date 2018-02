Mbaron ‘Brit Awards’, Dua Lipa fitoi dy çmime të rëndësishme

Sontë në Londër është mbajtur eventi prestigjioz i muzikës ‘Brit Awards’.

Ky event ka qenë i veçantë sonte për shkak të pjesëmarrjes së dy këngëtareve me famë botërore por që janë me prejardhje shqiptare, Dua Lipa dhe Rita Ora, shkruan lajmi.net

Dua ka qenë e nominuar në pesë kategori, dy prej të cilave i fitoi, atë si ‘Artistja më e mirë femër’ dhe ‘Artistja me përparimin më të shpejtë në Britani’.

Kurse, Rita Ora nuk u nominua në asnjë kategori pasi këngët e saj u publikuan pasi u zyrtarizuan kategoritë me emrat përkatës.

Sido që të jetë, Rita u bë pjesë e ‘BA’ përmes përformancës së mrekulleshme.

Më poshtë keni edhe emrat dhe kategoritë e plota me nominime dhe emrat e fituesëve./Lajmi.net/

Lista e plotë e fituesve në ‘Brit Awards 2018’:

Albumi britanik i vitit

Dua Lipa – Dua Lipa

Ed Sheeran – Divide

J Hus – Common Sense

Rag ‘n’ Bone Man – Humour

Stormzy – Gang Signs & Prayer-FITUES

Këngëtari më i mirë britanik

Ed Sheeran

Liam Gallagher

Loyle Carner

Rag’n’Bone Man

Stormzy-FITUES

Këngëtarja më e mirë britanike

Paloma Faith

Kate Tempest

Jessie Ware

Laura Marling

Dua Lipa-FITUESE

Grupi më i mirë britanik

Wolf Alice

Gorillaz-FITUES

London Grammar

The XX

Royal Blood

Depërtimi britanik i vitit

Dave

Dua Lipa-FITUESE

J Hus

Loyle Carner

Sampha

Çmimi i Kritikës

Jorja Smith-FITUES

Mabel

Stefflon Don

Kënga më e mirë britanike e vitit

Liam Payne – ‘Strip That Down’ featuring Quavo

Jax Jones feat. Raye – ‘You Don’t Know Me’

Clean Bandit – ‘Symphony’ featuring Zara Larsson

Rag’n’Bone Man – ‘Human’-FITUES

J HUS – ‘Did You See’

Calvin Harris – ‘Feels’ featuring Pharrell Williams, Katy Perry and Big Sean

Dua Lipa – ‘New Rules’

Ed Sheeran – ‘Shape of You’

Jonas Blue – ‘Mama’ featuring William Singe

Little Mix – ‘Touch’

Këngëtarja më e mirë ndërkombëtare e vitit

Taylor Swift

Lorde-FITUES

Bjork

P!nk

Alicia Keys

Këngëtari më i mirë ndërkombëtar i vitit

Kendrick Lamar-FITUES

Childish Gambino

Drake

Beck

DJ Khaled

Grupi më i mirë ndërkombëtar

Foo Fighters-FITUES

Arcade Fire

LCD Soundsystem

Haim

The Killers

Videoklipi më i mirë britanik i vitit

Anne-Marie – Ciao Adios

Calvin Harris Ft Pharrell Williams, Katy Perry and Big Sean – Feels

Clean Bandit Ft Zara Larsson – Symphony

Dua Lipa – New Rules

Ed Sheeran – Shape Of You

Harry Styles – Sign Of The Times- FITUES

Jonas Blue Ft William Singe – Mama

Liam Payne Ft Quavo – Strip That Down

Little Mix – Touch

ZAYN and Taylor Swift – I Don’t Wanna Live Forever

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4430&v=USdXXVh-U-8