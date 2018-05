LAJMI I FUNDIT: Lutfi Dervishi dënohet me 7 vjet e gjysmë burg

Gjykata Themelore në Prishtinë e ka dënuar me 7 vjet e gjysmë dhe një gjobë prej 8 mijë euro, urologun Kosovar, Lutfi Dervishi, në rastin e njohur si ‘Medicus’

Në aktgjykimin e shpallur sot, kryetarja e trupit gjykues Francesca Fischer, ka thënë se është provuar përgjegjësia e Dervishit në akuzat me të cilat ngarkohej.

“Është provuar se Lutfi Dervishi, si pronar i klinikës Medicus dhe përmes pjesëmarrjes së tij personale në disa operacione të transplantimit duke, ditur se klinika Medicus nuk ka poseduar leje për ndërhyrje të transplantimit dhe duke ditur se transplantimi ka qenë i ndaluar në bashkëpunim me persona të tjerë me mjete të mashtrimit dhe keqpërdorimit të pozitës së ndjeshme ka rekrutuar së paku 7 persona, ka strehuar dhe operuar ata në klinikën Medicus me qëllim të shfrytëzimit dhe marrjes së veshkave dhe i ka transplantuar ato organe te personat pranues”, tha Fischer gjatë leximit të arsyetimit të aktgjykimit.

“Është provuar përtej dyshimit të arsyeshëm se Dervishi si një anëtar i një organizate kriminale ndërkombëtare e cila ka funksionuar si një grup i strukturuar që nga data 2 janar 2008 deri në nëntor 2008. Lutfi Dervishi në rolin e tij si pronar dhe menaxher në klinikën “Medicus”si kirurg dhe ndihmës kirurg në disa prej operacioneve te transplantit së bashku me persona të tjere të njohur dhe të pa njohur nga Turqia Izraeli dhe Ukraina ka kryer veprën penale trafikim me njerëz”, tha ajo.

“Kanë organizuar transportin e tyre nga vende të ndryshme e pastaj së bashku me persona të tjerë nga Kosova dhe jashtë vendit kanë bërë transplante në klinikën “Medicus” dhe në mënyrë direkte dhe indirekte kanë përfituar të mira financiare”, shtoi gjykatësja.

Më pas ajo specifikoi se nga sa para kanë përfituar të akuzuarit nga transplantet në klinikën e tij:

Nga dëshmitari T3 nga Izraeli, kanë përfituar shumën 100 mijë dollar amerikanë.

Nga dëshmitari T4 nga Izraeli, kanë përfituar shumën prej 70 mijë euro.

Nga dëshmitari M2 nga Izraeli, kanë përfituar shumën prej 108 mijë dollarë amerikanë.

Nga dëshmitari A1 nga Izraeli, kanë përfituar shumën prej 79 mijë euro.

Nga dëshmitari Tadeus Sadas nga Polonia, kanë përfituar shumën prej 25 mijë euro.

Nga dëshmitari Raul Fain nga Kanada, kanë përfituar shumën prej 80 mijë eurosh.

Nga dëshmitari M1 nga Izraeli, kanë përfituar shumën prej 77 mijë euro.

Nga dëshmitari T2 nga Izraeli kanë përfituar shumën prej 80 mijë eurove.

Nga Bezaler Shafran nga Izraeli kanë përfituar shumën prej 90 mijë eurove.

Gjykata e ka shpallur fajtor edhe të akuzuarin e dytë, Sokol Hajdini, të cilin e ka dënuar me 1 vit burg.

Kryetarja e trupit gjykues, Fischer, tha se është provuar që Sokol Hajdini që nga 15 maji 2008 e deri me 31 tetor 2008, si anesteziolog, në bashkëpunim me Lutfi Dervishin, së bashku me persona të tjerë të njohur dhe të panjohur nga Kosova si dhe jashtë shtetit si Turqia Izraeli dhe Ukraina “kanë marrë pjesë në 7 operacione ne transplantit në klinikën Medicus duke ditur se heqja e organeve me qëllim të transplantimit ishte joligjore në Kosovë”.