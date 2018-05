“Kuvendi ka degraduar”

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Ali Lajçi, është shprehur i pakënaqur me punën e Kuvendit të Kosovës.

Ai ka thënë se Kuvendi ka degraduar dhe më nuk e ka kuptimin e vet.

Në këtë intervistë dhënë për gazetën “Epoka e re”, Lajçi ka theksuar se Kuvendi nuk mund ta përmbushë agjendën legjislative.

Ai ka vlerësuar se Kosova aktualisht po përballet me një qeverisje të dobët e cila po përcillet me skandale dhe me vendime të dëmshme.

Lajçi ka deklaruar se Vetëvendosja, me mbajtjen e tryezës së radhës, synon ta definojë seriozitetin për rënien e Qeverisë ose ndërprerjen e këtyre tryezave.

Sipas tij, mbajtja e tryezave pa efekt është një përpjekje boshe që ia zgjat jetën pushtetit.