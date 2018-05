Konsumoni shalqirin, plot përfitime shëndetësore

Ditët e ngrohta dhe temperaturat e larta kanë ardhur tashmë. Në këto ditë më shumë se kurrë trupi ynë ka nevojë për freski, energji dhe ushqim të shëndetshëm.

Për këtë ju vjen në ndihmë shalqiri. Ky frut cilësohet si “mbreti” i sezonit kjo edhe falë vlerave të larta ushqyese që përmban, vitaminave, fibrave dhe mineraleve.

Ndaj dhe me konsumimin e shalqirit ne njëkohësisht e kthejnë në aleatin tonë kryesor kundër një sërë problemesh shëndetësore, duke nisur me parandalimin e problemeve me veshkat, kundër tensionit të lartë të gjakut, parandalimit të kancerit, diabetit, sëmundjeve të zemrës, goditjes nga nxehtësia, degjenerimit makular dhe impotencës.

Sa i përket qasjes në përfitimet e përgjithshme mjekësore me konsumimin e shalqirit, varen shumë nga shumëllojshmëria e shalqirit dhe pjekuria e tij. Betakaroteni dhe likopeni janë zakonisht në sasi më të mëdha nëse shalqiri është plotësisht i pjekur.

Po kështu ju këshillohet të mos ngurroni të hani pak nga lëkura e tij; pasi ka mjaft lëndë ushqyese, sidomos lëndë të parë dhe fibra.