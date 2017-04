Kjo violë kushton 45 milionë dollar (Video)

Të luash në një instrument kaq të shtrenjtë, patjetër që duhet të jesh profesionst, apo jo?

David Aaron Carpenter luan në Suite no. 3 në C nga Johann Sebastian Bach me një violë që e ka çmimin 45 milionë dollar, transmeton lajmi.net

Shikoni si duket ky instrument dhe ndiqeni performancën e këtij artisti. /Lajmi.net/