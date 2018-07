Këto vende do të mbesin pa rrymë në vikend

Për shkak të disa punimeve, KEDS ka bërë të ditur se do të ketë ndërprerje të rrymës në disa vende në Kosovë gjatë vikendit.

Njoftimi i KEDS:

Prishtinë

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 09.07.2018 në TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV. Parku I (Kodi: 16023001) prej orës 10:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Parku I

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i releve.

2.

Më 09.07.2018 në TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV. Parku II (Kodi: 16023002) prej orës 12:30 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Parku II

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i releve.

3.

Më 09.07.2018 në TS 35/10kV Drenasi do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV. Orllati (Kodi: 16021005) prej orës 14:30 deri në ora 16:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zabeli i Ulët, një pjesë e Llapushnikut, Poterki dhe Llukovci.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i releve.

4.

Më 10.07.2018 në TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV. Komorani (Kodi: 16023007) prej orës 10:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Komorani, Komoran lagjja e Koperativës, Komoran Zogaj, Komoran Ibriqet, Zabel i lartë, Ujësjellësi Prishtina Komoran, Vukovci (një pjesë), Llapushniku (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i releve.

5.

Më 10.07.2018 në TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV. Zabel i Ultë -Bublaku (Kodi: 16023006) prej orës 12:30 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shtrubullovë, Zabel i Ulët, Zabel te shkolla, Vukovc, Llapushnik Gashet, Poterk.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i releve.

6.

Më 10.07.2018 në TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV. A19 KOSMONTE FOODS (Kodi: 16023019) prej orës 14:30deri në ora 16:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: KOSMONTE FOODS.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i releve.

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 07.07.2018 në TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

· TS 10/04 kV.Gjon Serreqi (Kodi: 13000010055) prej orës 9:00-12:00 si dhe nga ora 13:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr Gjon Serreqi.

Arsyeja e ndërprerjes: kyçja e konsumatorëve në rrjetin e ri .

2.

Më 07.07.2018 në TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

· TS 10/04 kV. Herticët (Kodi: 13000010041) prej orës 9:00-12:00 si dhe nga ora13:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesën: Lagjja Herticët.

Arsyeja e ndërprerjes: kyçja e konsumatorëve në rrjet të ri .

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 07.07.2018 në NS 35/10 kV Koliqi do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Keqekoll-Hajkobill (Kodi: 14016004 ) prej orës 10:00 deri në ora14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Keqekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc dhe Mutivodë.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajte preventive.

2.

Më 09.07.2018 në TS 35/10 kV Mazgiti do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Shkabaj (Kodi: 15019002 ) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Shkabaj, Mazgiti një pjesë, Obiliqi një pjesë, Reforma, dhe Al Petroli.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajte preventive.

3.

Më 09.07.2018 në TS 110/35/10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV J23 Komuna e re (Kodi: 10000015 ) prej orës 10:00 deri në ora11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Rekalitë, Komuna objektet e reja, Dogana, Kazerma Adem Jashari, prroni i njelmët, mekanika, kontigjenti Portugez i Kfor-it, MAP-AKI dhe Ambasada Amerikane.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

4.

Më 09.07.2018 në TS 110/35/10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV J11 (Kodi: 10000016 ) prej orës 11:30 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: E nk invest grup.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 06.07.2018 në TS 35/10 KV Magure do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Fshatrat- Magure (Kodi: 41048002 ) prej orës 8:00 deri në ora10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Magurë, Medvevc, Dobrajë, Rreze, Blinajë, Qylage, Poturovc, Torinë, Poturovc dhe Gllanicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i shtyllës së betonit, TM-12m.

Prizren

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 07.07.2018 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Shirokë-Therandë (Kodi: 32000005 ) prej orës 8:30 deri në ora15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Shiroka, pjesët periferike të Therandës (rr.Reqani).

Arsyeja e ndërprerjes: zhvendosjen e shtyllës te Ura Therandë.

2.

Më 07.07.2018 në TS 110/35/10 kV Therandado të ndërprehet:

· TS 110/35/10 kV Theranda (Kodi: 320 ) prej orës 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Sopija I, Sopija II, Dubrava, Mushtishti, Savrova, Bukoshi, Vraniqi, Baqevci,Topliqan, Gjinoci, Sallagrazhda, Grejkoci, Gelaca. bizneset:N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, “Graniti”Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë, Selim Muharremi, Peqan,Sllapuzhan, Bllacë, Duhel, Nishor, Kosterrc, Breshanc, Semetisht, Gurthyesi Destani Peqan, N.T.P.Kroni Bllace. Pompat e benzinës Bes co, Ballkani I, Ballkani II, Ballkani III, Viva fresh, ETC, Ben Af, Solid Shpk, Graniti, Stomatologjia, Seti, Bizneset, Ntp Shala Gas, Studenqan, Doberdelan, Samadraxhë, Motel Illyria, Gurëthyesi ENISI, Celi AG, Sejdi Binaku, Flori Kopshtar, Fabrika e Plastikës Gani Sallauka, Pompat e ujit: Studenqan, Dobërdelan, Samadraxhë; rrugët: Skënderbeu, Qendra Zejtare II, Nëna Terezë, Derveni, Migjeni, Enver Bytyqi, Hajdin Berisha, Xhavit Syla, Endrit Kavaja, Ismail Qemali, Lidhja Prizrenit, Vinston Qerqili, Kenan Halimi, Garibaldi, Mulla Nura dhe Reshtani Therandë.

Arsyeja e ndërprerjes: Funksionalizimi i kthinave të reja.

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 07.07.2018 në TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Rahoveci (Kodi: 30000015 ) prej orës 10:30 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Euro Graniti, Atmaxha I, Atmaxha II, Tupeci I, Tupeci II, Tupeci III, Landovica, Tulltorja I dhe Tulltorja II.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10kV.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 08.07.2018 në TS 110/35 kV Gjakova 1 do të ndërprehet:

· TS 35/10 kV Gjakova I (Kodi: 800800 ) prej orës 9:00-12:00 si dhe 13:00-16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman, Smolicë, Batushë, Berjah, Brovinë, Rr.Dedë Gjon Luli (një pjesë), Dobrosh, Hereç, Rr.Lekë Dukagjini, Molliq, Nivokaz, Osek Hilë(një pjesë), Pacaj, Rr.Pashko Vasa, Skivjan (një pjesë), Stubël, rr.Adonis Byci, Rr.Ahmet Korenica, Carrapatok, Dardania, Rr.Dedë Gjon Luli, Rr.Ibrahim Fehmiu, Rr.Lekë Dukagjini, Rr.Mark Lleshi, Rr.Mark Malota, Rr.Mithat Frashëri, Rr.Nënë Tereza, Rr.Pashko Vasa, Rruga Tivarit, Bitesh, Dobrixhë, Dujakë, Firajë, Hereç, Jasiq, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Hilë(një pjesë), Osek Pashë, Plançor, Skivjan, Rr.14 Qershori, Rr.Bajram Curri, Rr.Bujar Roka, Rr.Demush Taha, Rr.Dërgut Vokshi, Rr.Hasan Dashi, Rr.Luigj Gurakuqi, Rr.Mark Malota, Rr.Mihail Grameno, Rr.Mithat Frashëri, Rr.Nënë Tereza, Rr.Përmet Vula, Rr.Shefki Shasivari, Rr.Tahir Efendija. Fehmi Agani, Lugbunari, Rr.Nënë Tereza, Qerim, Rr.Sadik Pozhegu, Rr.Wesley Clark. Bec, Janosh, Lugbunar, Rr.Mark Malota, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot, Trakaniq.

Arsyeja e ndërprerjes: Instalimi i SCADËS nga kontraktori SIEMENS.

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 09.07.2018 në TS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Pataqani (Kodi: 82000001 ) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesinfshatrat: Bratotin, Drenoc, Nushpal, Pastasellë, Pataçan i Epërm, Pataçan i Poshtërm, Senoc, Varjak dhe Zatriq.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

Mitrovica

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 09.07.2018 në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Martiraj (Kodi: 73000009 ) prej orës 11:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Bahri Kuqi, Bajram Imeri, Gojbule, Studime, Sfaraqak, Skrome, Bozhlan, Gumnishte dhe Begaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave 10 kV.

Pejë

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 09.07.2018 në TS 35/10kV Klina do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Klina III (Kodi: 52056001 ) prej orës 9:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Lagjja Simoni, sheshi Nëna Terezë, Sheshi Faruk Elezi dhe rr.Abedin Rexha.

Arsyeja e ndërprerjes : montimi i kokave kabllovike dhe shtrirja e përçuesit.

2.

Më 07.07.2018 në TS 35/10kV Klina do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Klina III (Kodi: 52056001 ) prej orës 8:00-11:00 si dhe 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Lagjja Simoni, Sheshi Nëna Terezë, Sheshi Faruk Elezi dhe rr.Abedin Rexha.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e dy trafove te reja.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 09.07.2018 në TS 35/10 kV Peja ll do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Maja e zezë (Kodi: 50051007 ) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Gjimnazi, Kisha Ortodokse, Lidhja rezerv ëTS-7/2,Kfori Italian dhe Kfori Argjentina.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe ndërrimi i shtyllave.

Gjilan

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 07.07.2018 në TS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Tërpeza (Kodi: 61065012 ) prej orës 9:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Zhiti, Tërpezë, Çifllak, Devajë, Kravaricë, Ballancë, TS Privat 1.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përçuesit të dyfishtë.