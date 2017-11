Këto tri pika në trupin e mashkullit të cilat patjetër duhet “t’i prekë” secila femër (Foto)

Kur kemi partnerin e përshtatshëm, secila pikë e trupit tonë është vend potencial i cili ngre temperaturën dhe shpërthen afshin.

Mirëpo pos pikës së përhershme G e cila konsiderohet çelësi kryesor i orgazmës në trupin e femrës, ekzistojnë pikat F dhe P – ndikimi i të cilave fuqimisht ndikon tek meshkujt.

Dëshironi t’i gjeni dhe partnerit t’i siguroni seks për të mos e harruar kurrë, shikoni hartën e afshit e cila është vizatuar në trupin e tij.

Pika F.

Fjala është për zonën nga ana e pasme, në fund të kokës së penisit.

Kjo zonë është e fshehur me përfundime të nervave gjë që e bën vendin më të rëndësishëm dhe më të ndjeshëm të zonës gjenitale.

Kjo zonë mund të eksitojë edhe duke fryrë apo duke e stimuluar në mënyrë orale me gjuhë.

Pika P e jashtme.

Fjala është për zonën nga ana e përparme, në fund të kokës së penisit. Kjo është zonë gjithashtu e mbuluar me nerva, andaj për këtë shkak shumë shpejt reagon ndaj prekjes, transmeton telegrafi. Mirëpo, jini të kujdesshme sepse indi i ndjeshëm duhet të trajtohet butësisht për shkak që është ideale për lëvizje të buta me pjesën e poshtme të gjuhës dhe me buzë të lagështa.

Pika P e brendshme.

Për ta gjetur këtë pikë shumë të fuqishme nevojitet besim i madh midis partnerit dhe përvojë e madhe. Pika gjendet në pjesën e brendshme të mureve të rektumit për çka është i nevojshëm lubrifikanti.

Duke pasur parasysh që fjala është për veprim të komplikuar, nëse dëshironi të provoni, kërkoni ndihmën tek lodrat për të rriturit midis të cilave ekzistojnë mjete shumë të shkathëta të dedikuara këtij lloji të masazhit.