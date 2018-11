Këto janë vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS ka njoftuar për orarin më të ri të reduktimeve me energji elektrike.

Këto janë rajonet dhe oraret e ndërprerjes.

Prishtinë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 20.21.22.23.11.2018 në TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV J28 Viva Fresh (Kodi: 19000028 ) prej orës 10:00 – 10:30 si dhe 13:00-13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Viva Freshi.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e linjës ekzistuese në kanale kabllovike.

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-i

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 21.11.2018 në TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Letanci (Kodi: 14000012 ) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Obrançë, Peran, Obrançë 1, 2, 3, Bradash, Bajqinë, Katunishtë, Lepaj, Dobratin 1, Ferma e Pulave Peran.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i largpërçuesit të ri në kuadër të Lot 1 Podujeva nënprojekti Bradash.

2.

Më 21.11.2018 në TS 35/10kV Mazgiti do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Breznicë (Kodi: 15019009 ) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllës së thyer.

3.

Më 21.11.2018 në TS 110/35/10kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

TS. 10/04 kV Kalabria 1,2 (Kodi: 10000007076 ; 10000007077 ) prej orës 08:00–11:00 si dhe 13:00-16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Kalabria 1 dhe 2.

Arsyeja e ndërprerjes: Vazhdim i punimeve në projektin Kalabria 1&2.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 21.11.2018 në TS 35/10 kV Mazgit do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Lumi i madh (Kodi: 15019006 ) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Millosheva, Brezhnica (një pjesë), Stanovci i Epërm, Stanovc i Ulët, Lumi i Madh (Velika Rekë) dhe Prilluzha.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

2.

Më 21.11.2018 në TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fshatrat 1 (Kodi: 14000009 ) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sekiraqa, Poterët, Qershijat, Kamerollët, Sekiraqa 1, Sekiraqa 2, Sekiraqa 3, Kunushefci 1 dhe 2, Burica, Gllamniku, Llapashtica e Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

3.

Më 21.11.2018 në TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ballovc (Kodi: 14000008 ) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Surkishi, Lladofci, Sfeqla, Dumoshi, Shajkovci, Surdulli, Hertica, Drazhnje, Rakenica dhe Turuqica.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.

Më 21.11.2018 në TS 35/10kV Fushë- Kosova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Udhëkryqi kabllovik (Kodi: 10012002 ) prej orës 10:00 deri në ora16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: ana e djathtë të qytetit- Fushë-Kosova.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime ne TS. 35/10kV Fushë- Kosova.

5.

Më 21.11.2018 në TS 35/10kV Fushë- Kosova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bresje (Kodi: 10012004 ) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Banesat Bresje Fushe Kosove, Tregu, Ambullanta Bresje, Bogujevci, Alumili, Kisha Bresje.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime ne TS. 35/10kV Fushë- Kosova.

6.

Më 21.11.2018 në TS 35/10kV Fushë Kosova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV F. Kosova II (Kodi: 10012005 ) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: pjesa te tregu, Uglari komplet një pjesë e Fushë- Kosovës ana e djathtë deri te TS Çeku.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime ne TS. 35/10kV Fushë- Kosova.

7.

Më 21.11.2018 në TS 35/10kV Fushë-Kosova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Batllava-Kuzmin (Kodi: 10012009 ) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pompat e Ujësjellësit.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në TS 35/10kV Fushë- Kosovë.

8.

Më 21.11.2018 në TS 35/10kV Fushë Kosova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Thertorja F. K (Kodi: 10012010 ) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sole Kosova, Migrosi, IMF Kosova.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime ne TS 35/10kV Fushë- Kosova.

9.

Më 21.11.2018 në TS 35/10kV Fushë Kosova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Mulliri (Kodi: 10012012 ) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Fushë-Kosovë.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime ne TS. 35/10kV Fushë Kosova

10.

Më 21.11.2018 në TS 35/10kV Fushë Kosova II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shtepia e kulturës (Kodi: 15018003 ) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra e Fushë-Kosovës te Stacioni i Trenit dhe ana majtë deri te rruga e Çerdhes.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në TS 35/10kV Fushë- Kosova.

11.

Më 21.11.2018 në TS 35/10kV Fushë Kosova II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fushë Kosova I (Kodi: 15018006 ) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Nakarada, Dardhishta, Lismiri dhe lagjja Tërnavët.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në TS 35/10kV Fushë-Kosova.

12.

Më 21.11.2018 në TS 35/10kV Fushë Kosova II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fabrika e ushqimit të kafshëve (Kodi: 15018011 ) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika e ushqimit të kafshëve.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime ne TS. 35/10kV Fushë Kosova

13

Më 21.11.2018 në TS 35/10kV Fushë Kosova II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Hekurudhat e Kosovës (Kodi: 15018013 ) prej orës 10:00 deri në ora16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hekurudhat e Kosovës Fushë- Kosovë.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në TS 35/10kV Fushë- Kosova.

Pejë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-i

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 21.11.2018 në TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10kV Juniku (Kodi: 53000007) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lloqan, Dranoc, Sllup, Voksh, Polana, Poberxh, Prilep, Rastavic, Baballoq, LA Ramadani, Junik, Jasiq dhe Gjocaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Zgjerimi dhe përforcimi I Rrjetit 2017“, LOT 12 Pejë -Gjakova për arsye të pastrimit të terrnit.

2.

Më 21.11.2018 në TS 110/10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10kV Klinavci (Kodi: 52000002) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e Madhe, Ranoci, Berkova dhe Rudica.

Arsyeja e ndërprerjes: Për projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017“, LOT 12 Pejë -Gjakova për arsye të pastrimit të terrenit.

3.

Më 21.11.2018 në TS 110/10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10kV Jagoda (Kodi: 52056005) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Jagodë, Budisallcë, Stublla, Lutogllava dhe Terstenik.

Arsyeja e ndërprerjes: Për projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017“, LOT 12 Pejë -Gjakova për arsye të pastrimit të terrenit.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 21.11.2018 në TS 110/35/10kV Peja 1 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Vitomirica (Kodi: 50000010) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Katuni i Ri 2, Instituti Bujqesor, Lagjja Qemanska Vitomiricë, Riki Petrolli, Baliqët, Farma, Domi, Gjeshoviqët, Ozdrimi, Dubova e Madhe, Fierza 5, Dubova e Vogël.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventiva.

Ferizaj

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

2.

Më 20.11.2018 në TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Gaçkes (Kodi: 40042002) prej orës 10:00 – 10:30 si dhe 15:00-16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Greme, Gaçka, Burrnik, Izhanc, Kashtanjeva, Bajnicë, Semaj, Prushaj, Sllatina dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndrrimi i Ormanit në NS10/0.4kV TS Gaçka – Blinda

3.

Më 20.11.2018 në TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

· TS. 10/04 kV Gaçka (Kodi: 40042002029) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS. 10/04 kV Gaçka

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit në NS10/0.4kV TS Gaçka – Blinda.

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-i

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 21.11.2018 në TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Bablaku (Kodi: 41000001) prej orës 10:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshtrat: Terrni, Bablaku, Rubovci, Kojska, Ata Projekt, Dafina Shumolli, Bali Comerce, ETC, Gerlica, Rasim Halili, TS Metal Kosova, Universium Babushi I Ri, Surqina, Cërrnilla, Mirashi i Ri dhe Mirashi.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritjen e shtyllës së betonit 12/1600.

2.

Më 21.11.2018 në TS 35/10kV Ferizaj II do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Drejtimi i Betonit (Kodi: 40041002) prej orës 13:00 deri në ora16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.”Prizrenit”, Saraishta, Lloshkobare, Llojza, Kosina, Slivova, Dremjak dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllës.

3.

Më 22.11.2018 në TS 35/10 KV Magure do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Drenicës (Kodi: 41048001) prej orës 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pjesë e Rrezez (Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc Baincë, Shale dhe Krojmire.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirje të përçuesit dhe punime në rrjet.

4.

Më 21.11.2018 në TS 35/10kV Kaçaniku do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Bobi (Kodi: 40043002) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bobi, Ivaja, Kotlina, Laqi, Bushi, Pusteniku dhe Strazha.

Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimi i përhershëm i LP 10kV për nevojat e ndërtimit të autostradës Prishtinë- Hani i Elezit.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 21.11.2018 në TS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Gadime (Kodi: 41000013) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babushi i Muhaxherëve, Gadime e Ulët, Gadime e Lartë, Vrella dhe Plitkoviqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Gjakovë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-i

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 21.11.2018 në TS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Ura Terezive (Kodi: 81000004) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhader, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

Arsyeja e ndërprerjes: Për shkak të demontimit të linjës 10kV.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 21.11.2018 në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Ponosheci (Kodi: 80080006) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje Preventive.

Gjilan

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-i

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

3

Më 21.11.2018 në TS 110/10 kV Gjilani 5 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV J10 Bresalci (Kodi: 63000010) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bresalci, Koretishta, Poneshi, Parallova, Vërbica e Zhegovcit, Kishna Polja, Sllakovci, Zhegovci.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Mitrovicë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-i

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 21.11.2018 në TS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Terrnavci (Kodi: 74000012) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Klinë e Mesme, Klinë e Epërme, Klinë e Ulët, Tërnavc dhe Kuçicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 21.11.2018 në TS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Runiku (Kodi: 74000005) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llausha, Rakinica, Kopiliq i Epërm, Kllodernica, Turiqefc, Buroj, Vojnik, Izbica, Ozrim, Kopiliq i Ulët dhe Açareva.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Prizren

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-i

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 21.11.2018 në TS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Zhupa (Kodi: 31000026) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Manasterici, Llokvice, Neprogoshte, Reqan, Pllanjane Lubinjë e Epërme, Lubinje e Ulët, Gornja-Sellë, Mushnikovë, TS Prevalla, HOTEL Sharri, TS Sat styro,TS Shpia e bardhe, Sredska, stajkovc, Bogoshevc dhe Drajqiq.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje Preventive./Lajmi.net/