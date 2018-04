Këto janë arsyet pse nuk keni miq

Është e mundur që ju të mos keni miq për shkak të vetëvlerësimit tuaj të ulët dhe se kjo, nga ana tjetër, varet nga mungesa e miqve. Kështu që ju e gjeni veten në një rreth vicioz për të cilin keni nevojë për ndihmë.

Ankoheni se nuk keni miq? A ndiheni i vetmuar? Nëse po, është e rëndësishme të punohet për të njohur arsyet e mundshme që ju kanë sjellë në këtë situatë. Në të vërtetë, është e mundshme që ju bëni pa vetëdije diçka që i largon ata nga ju. Ndonjëherë e kemi të vështirë të bëjmë autokritikë ose të pranojmë gabimet tona. Sidoqoftë, është e nevojshme, dhe madje edhe më shumë në këtë rast, nëse duam të kemi miq.

Le të shohim se cilat mund të jenë këto probleme.

Ju ankoheni vazhdimisht

Ankesat tuaja mund të jenë një nga arsyet pse nuk keni miq dhe shumë shpesh i bëjmë pothuajse pa i kuptuar ato. Ankesat ju bëjnë të dukeni në sy të të tjerëve si viktima dhe pesimistë.

Për më tepër, kjo praktikë ju bën të bëheni njerëz egoistë. Rëndësia juaj konceptohet si e keqe, pra ju jeni aq i/e keqe sa kërkoni vetëm mbështetjen e të tjerëve pa reciprocitet. Kjo do të thotë që ata mund të lodhen teksa dëgjojnë ankesat tuaja. Ndoshta për këtë arsye nuk keni miq.

Kur jeni në një marrëdhënie, harroni miqtë

Shumë njerëz, kur angazhohen në një marrëdhënie në çift, i harrojnë miqtë e tyre. Ata thjesht duan të jenë me partnerin e tyre dhe është e kuptueshme, por gjithashtu duhet të lëmë hapësirë dhe kohë për miqtë.

Miqtë tuaj mund të ndihen të përdorur nëse ju i thërrisni ata dhe i kërkoni vetëm kur jeni vetëm. Duhet të kujdeseni për miqësinë e shëndoshë.

A e merr partneri juaj gjithë kohën tuaj? Ju me të vërtetë nuk keni kohë për miqtë tuaj?

Faza e rënies në dashuri na bën aq të verbër saqë ne vazhdimisht harrojmë ata që janë gjithmonë atje duke na dëgjuar dhe duke na ngushëlluar kur kemi ndonjë problem. Ne nuk duhet t’i lëmë mënjanë miqtë kur kemi marrëdhënie, pasi ata kanë më shumë vlerë se kjo.

Keni pritshmëri shumë të larta

Një arsye tjetër pse nuk mund të keni miq është sepse keni pritshmëri shumë të larta se si duhet të veprojnë. Kjo nganjëherë ndodh edhe në marrëdhëniet në çift. E vetmja gjë që fitojmë nga pritjet është zhgënjimi. Nëse prisni që të tjerët të veprojnë siç mendoni se duhet të bëjnë ose të jenë miqtë tuaj në një mënyrë të caktuar, atëherë këto janë pritjet më të vështira që mund të sjellin rrallë kënaqësi.

Askush nuk do të sillet si ne, ose të tjerët të sillen si duam ne. Ne duhet t’i eliminojmë këto pritshmëri që shkatërrojnë miqësitë tona.

Keni një vetëbesim të ulët

Vetëbesimi i ulët është një nga arsyet pse nuk kemi miq dhe që përsërisim me një frekuencë të caktuar. Kur keni vetëbesim të ulët, mund të lindin probleme të ndryshme në marrëdhëniet tuaja personale.

Ndoshta prisni shumë nga të tjerët, ndiheni të bashkangjitur kur nuk është kështu, të trishtuar nëse nuk jeni qendra e vëmendjes … Për këto arsye është e mundur që të mbyllni veten, që të mos bashkëveproni pothuajse me miqtë dhe që as nuk dëshironi të merrni pjesë në takime të caktuara me ta.

Në fund, marrëdhëniet do të shkatërrohen. Është e rëndësishme që të kontaktoni një profesionist për të lehtësuar këtë vetëvlerësim të ulët dhe për të filluar të dilni jashtë dhe të takoni njerëz të rinj. Regjistrohuni në palestër ose në një kurs të çdo gjëje që të kapni vëmendjen tuaj, të dini nëse ka njerëz të tjerë që mund të jenë pjesë e rrethit tuaj miqësor. Hapni derën për njerëzit.

Spiunoni për ta

Ka shumë njerëz që kanë tendencë të spiunojnë për të tjerët. Problemi është kur ju spiunoni për një mik tek një tjetër mik juaji. Cili është problemi?

Ky qëndrim mund t’i bëjë shokët tuaj të mos ju besojnë dhe marrëdhënia e miqësisë mund të prishet për shkak të saj. Besimi është i rëndësishëm në çdo marrëdhënie, shkruan gazeta-shqip. Është normale që ndonjëherë flasim për miqtë tanë, por duke e bërë atë në mënyrë të përsëritur dhe konstante mund të tregojmë një qëndrim negativ ndaj miqësisë.

Ndoshta disa nga arsyet e lartpërmendura janë ato pse nuk keni miq? Edhe nëse e konsideroni veten si njerëz të vetmuar, të kesh obligacione miqësie është e domosdoshme dhe e shëndetshme. Sigurisht, gjithmonë kujdesuni për këto marrëdhënie me përgjegjësi maksimale.