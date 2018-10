Kështu e kalojnë fundjavën Tuna dhe Patrisi

Tuna Sejdiu dhe Patris Berisha janë çift shumë i komentuar.

Dyshja janë prindër të një djali, të cilin e kanë pagëzuar Tian, ndërsa kujdesen vazhdimisht për të, shkruan lajmi.net.

Këtë të shtunë, çifti nxorën djali për ta argëtuar në lodra, ndërsa Tuna solli pamje në rrjete sociale.

Kujtojmë që pas rikthimit në skenë me këngën “Chonga”, këngëtarja po paralajmëruar një projekt të ri në duet me Seven Saraqin. /Lajmi.net/