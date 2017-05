I dërguarit i BE-së viziton Osetinë Jugore, Gjeorgjia i ankohet BE-së

Ministria e jashtme e Gjeorgjisë e ka ftuar sot ambasadorin e Bashkimit Evropian për tu ankuar lidhur me atë që thotë se ishin komente jopërkatëse nga një i dërguar i BE-së gjatë një vizite në Osetinë Jugore.

Zyrtarët e Gjerogjisë thonë se përfaqësuesi special i BE-së për Kaukazin Jugor, Herbert Salber, e ka uruar personin Anatoly Bibilov, për fitore në zgjedhjet presidenciale, që janë mbajtur nga separatistët më 19 prill.

Pas takimit me ambasadorin e BE-së, Janos Herman, zëvendësministri i jashtëm i Gjeorgjisë, David Dondua, u tha gazetarëve se Salber kishte bërë komente që ishin të papranueshme dhe në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe me qëndrimin zyrtar të Bashkimit Evropian.