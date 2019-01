Hoti: LDK-ja është në momentumin më të mirë të dekadës

Shefi i grupit parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti, është i bindur se ata do t’i fitojnë zgjedhjet kurdo që ato mbahen.

“Vlerësimet na nxjerrin shumë mirë, tash e një vit. Prapë mendoj se nuk janë aq reale më përkrahjen që LDK ka në terren nga qytetarët”, ka thënë Hoti në Info Magazine.

“Ne jemi në momentumin më të mirë në 10 vitet e fundit”.

Hoti ka folur edhe për bashkëpunimin e partisë së tij me Lëvizjen VETËVENDOSJE!

“Si bashkëpunim është jashtëzakonisht i mirë. Jemi koordinuar shumë mirë gjatë gjithë kohës”.

“Nuk mund të flas nëse do të shkojmë si koalicion në zgjedhje – ne shkojmë në zgjedhje me sigurinë se do të jemi partia e parë dhe shtetin do ta udhëheqë partia që fiton ato”.